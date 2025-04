Lexi a Zuzana ostali po vypadnutí z Ruže pre nevestu poriadne zaskočené. Prezradili detaily z vily, spomenuli aj vibrátor

Príchod nových súperiek spustil reťaz udalostí, ktoré zamiešali vzťahmi aj emóciami. Niektoré rozhodnutia zaboleli, iné prekvapili a rozlúčka prišla skôr, než by si niektoré želali.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Do relácie Bez ruže zavítali dve bývalé súťažiace Lexi a Zuzana, ktoré museli po poslednej epizóde vilu opustiť. V rozhovore prezradili, čo ich prekvapilo, rozhorčilo, ale aj to, kto používal vibrátor.

Reakcie na kritiku a nečakané prirovnania

Lexi priznala, že ju zasiahli komentáre o tom, že pôsobí staršie. „Ja to tak vnímam, čo som na seba počula, že mám 50 plus, 40 plus. Beriem to aj preto, lebo ma tak vnímali v tej bubline mladých báb, ktoré sa tam nachádzali, že boli fakt mladšie aj o 12 rokov,“ vyjadrila sa. Podľa nej však skôr ide o dojem vyvolaný tým, že sa ocitla medzi oveľa mladšími dievčatami. Sama tvrdí, že sa necíti ani na 35, a necíti sa byť o nič menej atraktívna. Zuzku zaskočili prirovnania, ktoré zazneli na jej adresu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Porovnanie s Avatarom ešte zvládla, no keď prišli reči o hororových postavičkách, už to bolo priveľa. „Nečakala som to, čo prišlo. Prirovnávali ma k Avatarovi, čo mi až tak neprekáža, ale k hororovým postavičkám… A bolo to úplne, že… Fu, okey,“ porozprávala úprimne. Jej mama situáciu prežívala o niečo emotívnejšie a denne sa pýtala, či je Zuzka v poriadku. Zuzka však zdôraznila, že bola vychovávaná tak, aby si podobné veci nebrala príliš k srdcu, aj keď priznáva, že začiatky v šou boli náročné.

Nové dievčatá a témy, o ktorých sa nehovorí