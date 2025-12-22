Lepší film tak skoro neuvidíte. Diváci chvália takmer úplne všetko, udelili mu skvelé hodnotenie, až 94 %

Daniel Craig opäť v úlohe vyšetrovateľa.

Pre všetkých fanúšikov detektívnej filmovej série Knives Out (Na nože) máme výbornú správu. Tretiu časť si už môžete pozrieť z pohodlia gauča. A je skutočne famózna. 

Na Netflix pred pár týždňami dorazila skvelá snímka Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ktorá získala obrovské uznanie kritikov a okamžite sa stala najsledovanejším filmom.

Úspešná séria

Tretí diel mysterióznej série Riana Johnsona opäť privedie na scénu detektíva Benoita Blanca v podaní Daniela Craiga. Detektív sa tentoraz ocitne v severnom New Yorku, kde má objasniť smrť kontroverzného kňaza Jeffersona Wicksa. Jeho náhla, brutálna smrť počas bohoslužby rozvíri napätú cirkevnú komunitu a všetky pohľady sa obrátia na mladého farára Juda Duplenticyho – bývalého boxera s problematickou minulosťou.

Ako Blanc postupne odhaľuje sieť klamstiev, skrytých dedičstiev a rodinných tajomstiev, ukáže sa, že vražda je len špičkou ľadovca. V tieni kostola sa roky hromadili nevyriešené krivdy, spory o majetok aj manipulatívne ambície, ktoré ovplyvnili životy viacerých členov kongregácie. Postupne vyplávajú na povrch falošné zrady, prešľapy duchovenstva, skryté romániky aj túžba po peniazoch, ktoré mali navždy zmeniť cirkev.

Má skvelé hodnotenia

Kým na filmovom portáli ČSFD získal hodnotenie 76 %, tak na Rotten Tomatoes až 94 %. Diváci si ho nevedia vynachváliť.

„140 minút v prítomnosti rozprávačského a režijného génia, 140 minút v nebi,“ píše jeden z divákov.

„Číra žánrová radosť, krásne vyrozprávaná a nasnímaná.“

„Boží!“

„Najlepšia časť. Herci sú skvelí,“ pridávajú sa ďalší.

