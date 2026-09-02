Lacný ruský reťazec sa ozval Slovákom. Predajne ostávajú zatvorené, v Česku sieť zatiaľ funguje

O vstupe lacného ruského reťazca Mere sa u nás špekulovalo viackrát. Po utlmení pôvodných správ sa napokon expanzia stala realitou a Slovensko sa dočkalo troch prevádzok. Tie však nevydržali otvorené dlho a prevádzkovateľ, firma ChainStores SK, ich musela zatvoriť. Nebol to ale iba prípad nášho trhu, reťazec sa kvôli sankciám stiahol z viacerých európskych krajín.
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V novom sankčnom balíku sa totiž objavil aj podnikateľ Sergej Šnajder, ktorý je na Mere priamo napojený. Táto informácia spustila lavínu zatvárania a neobišla ani Slovensko.
Predajne ostávajú zatvorené
Prvou otvorenou slovenskou predajňou bola tá v Banskej Bystrici, na ktorú postupne nadviazali Nové Zámky a Prievidza. Expanzia prebiehala takpovediac potichu, nábor nových zamestnancov realizovala prevádzkujúca firma, no v pracovných inzerátoch nebola zmienka o tom, pre aký obchod budú ľudia pracovať.
Mere na Slovensku neinvestovalo do väčších reklamných kampaní, nerealizovalo ani výrazné marketingové aktivity. Obsah na sociálnych sieťach bol prepletený fotkami priamo z obchodov a AI grafikami. Reťazec si však svoju klientelu aj napriek tomu našiel a mnohých lákal predovšetkým na nízke ceny.
Podľa ponúk na pracovných portáloch to vyzeralo, že spoločnosť sa chce na Slovensku rozširovať, pričom do regiónov zháňala obchodných zástupcov. Tí mali hľadať vhodné priestory a následne pomôcť s dohadovaním nájomných podmienok. Zaujímavé bolo tiež, že diskont neotváral predajne vo frekventovaných nákupných lokalitách či nákupných centrách, ale udomácnil sa v nenápadných častiach miest a sídliskách.
Keď už mnohí počítali s expanziou, prišiel nečakaný oznam o tom, že všetky predajne ostávajú z technických príčin zatvorené. Bližšie detaily reťazec neposkytol, no krátko nato vysvitlo, že dôvodom sú sankcie EÚ voči Rusku. V reakcii na to brány zatvorilo dvanásť prevádzok v Lotyšsku, 11 predajní v Grécku, 20 predajní v Litve, dve pobočky v Estónsku, pričom podobný osud zastihol aj prevádzku v Rumunsku.
Ako sa zdá, takýto stav bude, minimálne na našom trhu, pretrvávať. Mere sa zákazníkom ozvalo na sociálnych sieťach s oznamom, v ktorom ďakujú všetkým za podporu a nákupy. „Do konečného vyriešenia situácie budeme trpezlivo čakať na rozhodnutia našich ministerstiev. Dovtedy bude táto stránka neaktívna,“ uviedli zástupcovia reťazca.
V Česku pokračuje
Ešte pred expanziou na slovenský trh sa viacerí Slováci stretli so značkou Mere v Českej republike. Diskont sa tam stihol rozšíriť do dvanástich lokalít, kde si našiel stabilnú klientelu. Kým vo väčšine Európy má reťazec s ruským pozadím obchody zatvorené, u našich susedov stále funguje. Pobočky tu prevádzkuje firma Torgretail CZ, ktorá je podľa portálu iDnes.cz tiež napojená na bratov Šnajderovcov.
Vo firme sa ale nachádzajú aj viacerí rodinní príslušníci či ďalšie osoby. Samotná eseročka Torgretail nie je na sankčnom zozname, na ktorý sa dostali iba fyzické osoby. V Česku môžu údajne dať reťazcu škrt banky, ktoré by mohli zablokovať účty spoločnosti vzhľadom na to, že ju ovládajú osoby zo sankčného zoznamu. To by spoločnosti Mere spôsobilo nemalé problémy v súvislosti s dodávateľským reťazcom či so mzdami pre zamestnancov.
Budúcnosť diskontu u našich susedov je ale teraz stále otázna.
Viac o Mere
Mere svoje predajne prevádzkuje v koncepte takzvaného tvrdého diskontu. V praxi to znamená, že tovar je vyložený zväčša na paletách a ako v minulosti uviedli zástupcovia spoločnosti, reťazec šetrí aj na ďalších prvkoch tak, aby dokázal stlačiť konečné ceny čo najnižšie.
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