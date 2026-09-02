Kallasová: EÚ si predvolala ruského diplomata pre dronový incident v Lipsku. Pellegrini stojí za Nemeckom

Kaja Kallasová a letisko v Lipsku

Foto: SITA

Matej Mensatoris
TASR
Dronový incident má dohru.

Európska únia v stredu oznámila, že si predvolala ruského diplomata v Bruseli pre pokus o „hybridný útok“ s použitím dronu na nemeckom letisku Lipsko/Halle. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

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Rokujeme o útokoch v Lipsku a je tiež zrejmé, že všetky nesú známky štátom podporovaného terorizmu. Otázkou je, čo s tým urobíme. Predvolali sme si už ruskéhochargé d‘affaires,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová na úvod stretnutia zahraničných ministrov Únie v Írsku.

Takýto závažný krok nezostane nepotrestaný,“ vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Podotkol, že jeho rezort si tiež predvolal ruského veľvyslanca v Paríži.

Kallasová pripomenula, že ministri budú na stretnutí rokovať o prípravách na uvalenie sankcií na 1600 osôb a subjektov spojených s ruským vojenským priemyslom. „Tieto hybridné útoky po celej Európe sú podľa mňa aj budíkom pre krajiny, ktoré v tejto oblasti doteraz neboli až také silné,“ povedala. „Ak chceme skoncovať s vojnou (na Ukrajine), musíme všetci spojiť svoje úsilie. Posunúť ho na novú úroveň,“ skonštatovala Kallasová.

Kaja Kallasová
Kaja Kallasová Foto: SITA/AP

Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyzval Európu, aby urobila viac pri odvracaní hrozby z Moskvy. „Musíme zvážiť, aké možnosti máme k dispozícii, a reagovať, pretože je zrejmé, že Rusko si neuvedomuje politickú cenu hybridných operácií namierených proti nám,“ povedal. „Nezabránia nám v podpore Ukrajiny ani v udržiavaní tlaku na Rusko. Naopak, tento tlak musíme ešte zvýšiť,“ dodal.

Slovensko stojí za Nemeckom

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vyjadril plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko/Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti X.

Pokusy o zastrašovanie našich demokracií alebo rozdelenie spojencov nebudú úspešné. Bezpečnosť našich spojencov je bezpečnosťou nás všetkých. Zostávame nezlomní, jednotní a odhodlaní k vierohodnému odstrašovaniu na ochranu našich občanov a našej spoločnej bezpečnosti,“ napísal prezident.

Prezident SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie
Foto: TASR/Dano Veselský

Incident v utorok (1. 9.) večer dôrazne odsúdilo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialóg.

Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok oznámil, že za útok dronom na letisku Lipsko/Halle, ktorý bol zmarený, je podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Záver vychádza z výsledkov vyšetrovania a poznatkov spravodajských služieb. Berlín v reakcii oznámil zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ruského kultúrneho centra v Berlíne.

V bezpečnostnej zóne letiska Lipsko/Halle našli večer 4. augusta dron naložený výbušninami a s odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým letiacim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron.

Vyšetrovatelia následne 14. augusta našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj. Na mieste objavili aj približne 50 gramov výbušniny hexogén.

Dobrindt označil incident za súčasť vzorca „ruských hybridných operácií“. Použité drony, ich súčiastky, výbušniny a zapaľovacia technika podľa neho vykazujú podobnosti s prostriedkami známymi z iných ruských hybridných operácií a z bojov na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia voči Rusku.

Letisko v Lipsku slúži ako strategický dopravný uzol pre NATO aj pre vojenský transport na Ukrajinu. Zároveň ide o najväčšie európske letecké centrum DHL.

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