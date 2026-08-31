Nízka hladina rieky odhalila vrak auta s ľudskými pozostatkami. Polícia vyšetruje okolnosti nálezu

Rieka Rýn

Rieka Rýn v Nemecku, ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
TASR
Auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia.

Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila desivé tajomstvo. Na dne sa celé desaťročia ukrývalo auto, v ktorom boli teraz nájdené ľudské pozostatky. Zatiaľ sa nevie, koľko presne rokov boli pod vodou, ani či kosti patria jednej alebo viacerým osobám. 

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Auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia

Nízka hladina rieky Rýn v Nemecku odhalila vrak automobilu s ľudskými pozostatkami, ktorý mohol ležať na dne už desaťročia, oznámila v pondelok polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Hasiči objavili vozidlo v meste Königswinter 3. augusta a z vody ho vytiahli o dva týždne neskôr. V aute a jeho bezprostrednom okolí sa našli úlomky kostí. Polícia vyšetruje okolnosti nálezu, no doposiaľ nič nenaznačuje, že by sa spájal s niektorým známym prípadom zmiznutia osôb. Policajný hovorca takisto zdôraznil, že auto mohlo ležať na dne rieky celé desaťročia.

Nález sa vyšetruje

V súčasnosti nie je zrejmé, či kosti patria jednej alebo viacerým osobám. „Vyšetrovanie je náročné, keďže sa týka udalostí, ku ktorým došlo pred takým dlhým časom,“ uviedol hovorca. Model auta značky Fiat sa vyrábal pravdepodobne v rokoch 1976 až 1984.

Nízka hladina vody narušila lodnú dopravu na najfrekventovanejších vnútrozemských vodných trasách v Európe, čo viedlo k obmedzeniu prevozu nákladu a zároveň odhalilo objekty ukryté pod hladinou vrátane techniky z druhej svetovej vojny či archeologických pamiatok.

Dunaj vyplavil muníciu aj loď

Nedávno nízka hladina vody potrápila aj Slovensko, keď bola situácia na Dunaji kritická. Rovnako aj vtedy sa našlo niekoľko temných tajomstiev, ktoré voda ukrývala roky. Nízka hladina rieky Dunaj totiž odkryla muníciu – leteckú bombu aj vrak lode Wotan.

Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.

Leteckú bombu vážiacu 700 kilogramov naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.

Pohľad na muníciu nájdenú v Dunaji
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

Loď Wotan sa zas v minulosti podieľala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na vojenské plavidlo sa z vodohospodárskej lode zmenila po pripojení Rakúska k nacistickému Nemecku. Loď sa potopila 17. septembra 1944.

Pod jej trupom explodovala magnetická mína. Silný výbuch roztrhol zadnú časť lode. Posádka mala len niekoľko okamihov na záchranu. Niektorí lodníci zahynuli, ďalší utrpeli ťažké zranenia a loď sa potopila na dno Dunaja.

Potopená loď Wotan
Foto: Facebook – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Na dne rieky loď zostala viac ako 80 rokov. Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe.

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