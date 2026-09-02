Barbora Chlebcová prezradila, čo prinesú ďalšie časti: Pokoj ešte nepríde, Dunaj čakajú nové zvraty

Keď sa po rokoch na scéne objavil Leopold Kučera v podaní Tomáša Maštalíra, diváci presne vedeli, kto stojí pred nimi. Tereza Holubcová však ani len netušila, koho má pred sebou. Jej nevinné „Vy ste kto?“ sa tak stalo jedným z najvýraznejších momentov záveru 14. série Dunaja, k vašim službám.
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Teraz sa vojna chýli ku koncu, prichádza nová éra a s ňou aj nové skúšky pre Terezu. Barbora Chlebcová v Teleráne prezradila, čo jej postavu čaká v novej sérii, ktorá odštartovala 1. septembra, ako sa z pôvodne malej úlohy stala jedna z hlavných postáv a prečo pri Tereze niekedy stačí jediný pohľad bez akýchkoľvek slov.
Neznámy človek pre Terezu
Tvorcovia Dunaja, k vašim službám načasovali návrat Leopolda Kučeru tak, aby divákov navnadili na pokračovanie. Pre Terezu Holubcovú však jeho návrat znamená ešte väčšie prekvapenie. Keďže do seriálu prišla až neskôr, Leopolda Kučeru vôbec nepozná.
A práve preto sa v závere série postarala o jednu z výrazných replík. „Myslím si, že to veľmi dobre scenáristi spravili, že som sa s ním stretla práve ja ako Tereza Holubcová, pretože tá moja postava absolútne netuší, kto to je. Keď prišla ona do seriálu, on tam už nebol. Takže pre ňu to bol vlastne neznámy človek,“ vysvetlila Barbora.
Tereza sa bude musieť postupne zorientovať v spletitej sieti vzťahov a zistiť, kto je Leopold a aké miesto v príbehu vlastne zastáva.
Myslí predovšetkým na seba
Tereza Holubcová patrí k postavám, ktoré si dokážu divákov získať aj napriek tomu, že ich konanie nie je vždy úplne sympatické. Sama herečka ju vníma ako ženu, ktorá sa v prvom rade snaží postarať o seba. „Ona v prvom rade myslí sama na seba. To znamená, že keď človek takto rozmýšľa, tak vždy ako taký nejaký hadík sa pohybuje tak, aby mu dobre bolo,“ opísala svoju postavu, ktorá je raz na jednej, raz na druhej strane.
Mení tak strany a prispôsobuje sa situácii. „Preto to prezliekanie kabátov je také normálne. Ona je skrátka jednoduchšia,“ dodáva blondínka. Práve táto vlastnosť však môže byť v povojnovom období, ktoré seriál čaká, pre Terezu zároveň výhodou aj problémom.
Z malej postavy jedna z hlavných
Tereza pritom pôvodne vôbec nemala patriť medzi ústredné postavy seriálu. Keď Barbora Chlebcová do Dunaja nastupovala, tvorcovia s ňou počítali v oveľa menšom rozsahu. „Ona naozaj bola napísaná na takú akoby menšiu postavu, ale zrazu sa udialo niečo, že si ju diváci zamilovali, rozvírila vášne a myslím si neskromne, že som sa jej celkom dobre ujala,“ povedala herečka.
Z epizódnej postavy sa tak postupne stala jedna z výrazných súčastí seriálu. Tereza je dnes postavou, pri ktorej diváci nikdy presne nevedia, na čiu stranu sa postaví a čo bude jej ďalším krokom.
Vojna sa končí, no pokoj nepríde okamžite
Záver 14. série priniesol vojnové udalosti, bombardovanie Apolla a napätie, ktoré vyvrcholilo tesne pred začiatkom novej série. Ani 15. séria však divákov nehodí okamžite do pokojného povojnového obdobia. „My ešte zažijeme v prvých častiach, ako sa tá vojna končí. Ako vlastne príde to bombardovanie a potom celé to povojnové obdobie, ktoré tiež zahrá s charakterom postáv,“ naznačila Barbora.
Práve zmena spoločenskej situácie tak môže výrazne ovplyvniť aj jednotlivé postavy. To, čo fungovalo počas vojny, totiž nemusí fungovať po jej skončení.
Jeden pohľad, ktorý povie viac než slová
Herečka sa teší zo spolupráce tvorcov pri natáčaní seriálu. „Veľmi sa mi páči, že tak spolupracujeme, či už je to režisér, alebo možno aj scenáristi, keď sa stretneme a povieme si. Na tom pľaci je hlavne práca s tým režisérom, kde si povieme, kde ju udržíme,“ uviedla herečka spôsob, akým k postave pristupujú.
Tereza je totiž typ postavy, pri ktorej veľa vecí funguje aj bez slov. „Nemusíme povedať veci, ktoré sú v scenári napísané, stačí to odohrať pohľadom. A to úplne stačí, nemusíme všetko vysvetľovať. A pri Tereze naozaj občas stačí, že sa pozrie alebo zatvári a všetci vieme,“ usmiala sa Barbora.
Návrat Leopolda Kučeru, koniec vojny a následné povojnové obdobie tak môžu Terezu postaviť pred úplne nové situácie. Žena, ktorá sa doteraz dokázala obratne prispôsobiť okolnostiam, bude musieť opäť hľadať spôsob, ako v novom svete prežiť.
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