Poslanec Michelko zaplatí 10-tisíc eur policajtovi Čurillovi za výroky, ktoré o ňom povedal

Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) a policajný vyšetrovateľ Ján Čurilla sa dohodli na zmieri v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý dnes odobril sudca Mestského súdu Bratislava IV, zahŕňa Michelkovo ospravedlnenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10-tisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, a tiež náhradu trov konania. Čurilla pôvodne žiadal od koaličného poslanca ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 70-tisíc eur.
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Výroky o vražde Tupého
Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že „Čurilla je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená“. Na margo policajta tiež povedal, že „Čurilla je zločinec“.
„Mne nešlo o peniaze, išlo o to ospravedlnenie. Oceňujem sebareflexiu pána Michelka,“ uviedol v reakcii pre médiá Čurilla. Michelko zase pripomenul, že za výroky sa už ospravedlnil hneď v ďalšej relácii s tým, že mal nepresné informácie. Požadovať za výroky 70-tisíc eur však podľa neho bolo úplne mimo. „Pochopili, že toto je absolútne prestrelené a potom to vzniklo – nejaký kompromis,“ skonštatoval poslanec.
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