Rezort práce oznámil, kedy to začne platiť: Ak nebudú deti chodiť do školy, rodičia prídu o prídavky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo prípravu zmien zákonov k iniciatíve „Bez školy nebudú dávky“. Nová legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. V utorok to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) oznámil na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom (Hlas-SD) a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.
Ministerstvo práce pripravuje opatrenie, ktorým by rodič mal prísť o prídavok na dieťa, ak jeho dieťa nebude riadne navštevovať školu. Týkalo by sa to aj prípadov, keď rodičia odmietnu spolupracovať so školou pri nápravnovýchovných opatreniach. Iniciatíva dostala názov „Bez školy nebudú dávky“.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku