Gašparovi sa nepáči, že krajiny nechcú povoliť Ficov prelet do Moskvy. Porovnával to s letom do Bruselu

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) odsúdil zákaz preletu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) cez vzdušný priestor pobaltských krajín pri jeho plánovanej ceste do Moskvy. Považuje to za obmedzenie slobody. Gašpar to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.
„Predstavte si, že my začneme z nejakých ideologických dôvodov blokovať lety vládnych špeciálov z Pobaltia smerom do Bruselu alebo v zásade, keď budú chcieť preletieť cez Slovensko. Takto sa teda diplomacia nerobí. Keby mal platiť tento princíp, tak vládne špeciály nelietajú,“ myslí si.
Fico plánuje cestu do Moskvy
Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu (18. 4.) informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok (20. 4.) popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.
Estónsko v nedeľu (19. 4.) informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.
Poľsko žiadosť posudzuje
Poľská agentúra PAP v pondelok upozornila, že Poľsko dostalo od Slovenska žiadosť o prelet. Citovala pri tom hovorcu tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Macieja Wewióra. Žiadosť SR podľa jeho slov aktuálne poľská strana vyhodnocuje.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.
Gašpar kritizuje referendum
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) považuje vypísanie referenda s otázkami o takzvanej doživotnej rente a znovuzriadení Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry za zbytočne vyhodené peniaze. Rešpektuje však rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa podľa jeho slov musel riadiť zákonmi. Gašpar to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.
„Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí, ale keďže prezident musí rešpektovať zákon a my budeme musieť to rozhodnutie tiež rešpektovať, no tak sa to referendum musí uskutočniť,“ uviedol Gašpar s tým, že prípadná nová vláda môže zákony zmeniť aj sama.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Nahlásiť chybu v článku