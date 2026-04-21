Gašparovi sa nepáči, že krajiny nechcú povoliť Ficov prelet do Moskvy. Porovnával to s letom do Bruselu

Nina Malovcová
Poľsko žiadosť ešte posudzuje.

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) odsúdil zákaz preletu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) cez vzdušný priestor pobaltských krajín pri jeho plánovanej ceste do Moskvy. Považuje to za obmedzenie slobody. Gašpar to vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.

„Predstavte si, že my začneme z nejakých ideologických dôvodov blokovať lety vládnych špeciálov z Pobaltia smerom do Bruselu alebo v zásade, keď budú chcieť preletieť cez Slovensko. Takto sa teda diplomacia nerobí. Keby mal platiť tento princíp, tak vládne špeciály nelietajú,“ myslí si.

Fico plánuje cestu do Moskvy

Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu (18. 4.) informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok (20. 4.) popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.

Estónsko v nedeľu (19. 4.) informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Poľsko žiadosť posudzuje

Poľská agentúra PAP v pondelok upozornila, že Poľsko dostalo od Slovenska žiadosť o prelet. Citovala pri tom hovorcu tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Macieja Wewióra. Žiadosť SR podľa jeho slov aktuálne poľská strana vyhodnocuje.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Gašpar kritizuje referendum

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) považuje vypísanie referenda s otázkami o takzvanej doživotnej rente a znovuzriadení Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry za zbytočne vyhodené peniaze. Rešpektuje však rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa podľa jeho slov musel riadiť zákonmi. Gašpar to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.

„Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí, ale keďže prezident musí rešpektovať zákon a my budeme musieť to rozhodnutie tiež rešpektovať, no tak sa to referendum musí uskutočniť,“ uviedol Gašpar s tým, že prípadná nová vláda môže zákony zmeniť aj sama.

Prezident SR Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.

Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Odporúčané články
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori

