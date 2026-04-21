Fico telefonoval s Magyarom: Nový premiér neustúpi od riešenia Benešových dekrétov, až potom bude rokovať

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok telefonoval s víťazom maďarských volieb Péterom Magyarom. Fico mu zablahoželal k výsledku a pozval ho ako novozvoleného premiéra na tradičnú návštevu Slovenska.
Hlavným dôvodom telefonátu s Magyarom bolo zistiť pozície nového maďarského politického vedenia k znovuotvoreniu ropovodu Družba a k žalobe proti nariadeniu RePowerEU, ktorú v súvislosti so zastavením toku ruského plynu a ropy Slovenská republika a Maďarsko podávajú proti EÚ. Magyar sa podľa Fica k otázkam vyjadril zatiaľ len všeobecne. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Riešili aj energetickú bezpečnosť
„S odkazom na fakt, že Péter Magyar nie je ešte oficiálny predseda vlády Maďarska, sa víťaz maďarských volieb k mojim otázkam vyjadril len vo všeobecnej rovine. Z rozhovoru však jednoznačne vyplynulo, že prioritou Pétera Magyara v slovensko-maďarských vzťahoch sú a budú Benešove dekréty, kde máme principiálne odlišné stanoviská,“ uviedol predseda vlády SR.
Fico doplnil, že akékoľvek iné témy mimo energetickej bezpečnosti navrhoval prerokovať osobne. Spresnil, že oficiálnej návšteve Magyara na Slovensku alebo jeho v Budapešti bude predchádzať pracovné stretnutie na samite EÚ v Bruseli. Fico zdôraznil, že slovensko-maďarské vzťahy dlhé roky neboli predmetom politickej súťaže a že mu záleží na dobrom spolunažívaní Slovákov a Maďarov na Slovensku.
