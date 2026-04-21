Budúci premiér Maďarska pritvrdzuje: Magyar vyzval prezidenta aj kľúčových ľudí Fideszu na odstúpenie

Budúci maďarský premiér Péter Magyar, ktorého strana Tisza získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu, v utorok na platforme X vyzval nominantov strany Fidesz, vrátane prezidenta Tamása Sulyoka, aby do konca mája odstúpili.
Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti. „Do 31. mája môžu Orbánove bábky dobrovoľne odstúpiť zo svojich funkcií. To sa týka prezidenta Maďarska, predsedu Kúrie (najvyššieho súdu), predsedu Národného úradu pre súdnictvo, predsedu ústavného súdu a generálneho prokurátora. Maďarský ľud 12. apríla hlasoval za úplnú politickú transformáciu. Ak títo úradníci dobrovoľne neodstúpia do 31. mája, potom – na základe mandátu, ktorý sme dostali od miliónov Maďarov – ich odvoláme z funkcií,“ napísal Magyar.
Prezident vzišiel z parlamentnej väčšiny
Hlavu štátu volí v Maďarsku parlament, Sulyok sa stal maďarským prezidentom 5. marca 2024 po tom, čo ho do funkcie zvolil parlament s dvojtretinovou väčšinou vládneho bloku Fidesz-KDNP.
Necelý týždeň po parlamentných voľbách v Maďarsku oznámili oficiálne konečné výsledky. Doterajšia konzervatívna opozičná strana Tisza pod vedením Pétera Magyara podľa nich získala 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina.
