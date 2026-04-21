Priemerná mzda v Poľsku je úplne iná dimenzia: Slováci môžu len potichu závidieť, rastie ako blesk

Roland Brožkovič
TASR
Priemerná mesačná mzda v súkromnom sektore v Poľsku dosiahla v marci 2026 úroveň 9652 zlotých (2280 eur), oznámil v utorok poľský Hlavný štatistický úrad (GUS). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Medziročne mzdy vzrástli nominálne o 6,6 %. Priemerná zamestnanosť v sektore však v marci klesla o 0,1 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a o 0,9 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Medzimesačne mzda stúpla o 5,7 %, čo je podľa vyjadrenia GUS pre agentúru PAP spôsobené výplatou kvartálnych odmien.

Mierny pokles v stavebníctve

Údaje GUS ukázali aj aktuálny vývoj v stavebníctve. V období od januára do marca 2026 bolo dokončených 45 200 bytov, čo predstavuje medziročný pokles o 1,4 %. Developeri odovzdali do užívania 26 100 bytov, teda o 5,9 % menej než pred rokom, zatiaľ čo individuálni investori dokončili 17 900 bytov, čo je nárast o 6 %.

Počet začatých bytov klesol o 11,4 %, naopak, počet vydaných stavebných povolení alebo ohlásení s projektom vzrástol o 7,4 %. Celková podlahová plocha nových bytov dosiahla 4,2 milióna štvorcových metrov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,1 %. Priemerná výmera jedného bytu bola 93,1 štvorcového metra.

Deficit dosiahol 6,09 miliardy eur. Slovensko hospodárilo výrazne lepšie, konsolidácia vraj funguje

