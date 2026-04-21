Ich zákon spája LGBTI s pedofíliou: Maďarsko hrubo porušilo pravidlá EÚ, rozhodol súd

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Novela zákona podľa súdu predstavuje aj závažný zásah do viacerých základných práv.

Súdny dvor Európskej únie v utorok rozhodol, že novela maďarského zákona o ochrane detí a rodiny, viacerými médiami nazývaná ako „zákon proti LGBTI“, ktorú Maďarsko prijalo v roku 2021, porušuje pravidlá eurobloku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na vyhlásenie súdu zverejnené na jeho webovej stránke.

„Po žalobe pre nesplnenie povinností, ktorú v tejto súvislosti podala Európska komisia, Súdny dvor dospel k záveru, že Maďarsko porušilo právo EÚ na viacerých úrovniach: primárne a sekundárne právo týkajúce sa služieb na vnútornom trhu, Chartu základných práv Európskej únie, článok 2 Zmluvy o EÚ a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR),“ uviedol.

Maďarsko podľa súdu týmto zákonom zavádzajúcim prísnejšie opatrenia voči osobám odsúdeným za pedofíliu a zmenou niektorých zákonov v záujme ochrany detí upravilo viacero vnútroštátnych právnych predpisov. Súdny dvor objasňuje, že spomínané zmeny v podstate zakazujú alebo obmedzujú prístup k obsahu vrátane audiovizuálnej reklamy, ktorý „zobrazuje alebo propaguje odchýlku od rodovej identity zodpovedajúcej pohlaviu pridelenému pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu“.

Diskriminačný zákon

Tieto legislatívne zmeny sú podľa súdu v rozpore so slobodu prijímať a poskytovať služby, ktorá je zakotvená v primárnom práve EÚ, ako aj v rôznych ustanoveniach smernice o elektronickom obchode, smernice o službách a smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Súd poznamenal, že tieto zmeny obmedzujú možnosť poskytovateľom služieb vyvíjať a šíriť zmienený obsah.

Foto: Unsplash

„Predmetná maďarská legislatíva stigmatizuje a marginalizuje osoby, ktoré nie sú cisgender – vrátane transrodových osôb – alebo osoby s inou než heterosexuálnou orientáciou tým, že ich označuje za škodlivé pre fyzický, duševný a morálny vývoj maloletých, a to výlučne na základe ich rodovej identity alebo sexuálnej orientácie,“ píše sa taktiež v odôvodnení súdu.

Pokračuje, že zákon naznačuje súvislosť medzi takýmito osobami a pedofíliou, čím porušuje ich základné práva, a teda Maďarsko sa v tomto prípade nemôže odvolávať na najlepší záujem dieťaťa alebo právo rodičov vychovávať svoje deti v súlade so svojím náboženským či filozofickým presvedčením.

Novela zákona podľa súdu predstavuje aj závažný zásah do viacerých základných práv chránených Chartou základných práv, konkrétne do zákazu diskriminácie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a slobody prejavu a informácií.

Maďarsko podľa súdu tiež porušilo právo na ľudskú dôstojnosť. Vyplýva to z toho, že sporné ustanovenia zákona považujú skupinu osôb za hrozbu pre spoločnosť vyžadujúcu osobitné právne zaobchádzanie, a to výlučne na základe ich rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Súd taktiež po prvýkrát konštatoval samostatné porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorý definuje hodnoty, na ktorých je EÚ založená a ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sú známky v škole naozaj nepodstatné? Zamestnávatelia v tom majú jasno, jedna zručnosť je čoraz…

Odporúčané články
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik

