Ich zákon spája LGBTI s pedofíliou: Maďarsko hrubo porušilo pravidlá EÚ, rozhodol súd

Súdny dvor Európskej únie v utorok rozhodol, že novela maďarského zákona o ochrane detí a rodiny, viacerými médiami nazývaná ako „zákon proti LGBTI“, ktorú Maďarsko prijalo v roku 2021, porušuje pravidlá eurobloku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na vyhlásenie súdu zverejnené na jeho webovej stránke.
„Po žalobe pre nesplnenie povinností, ktorú v tejto súvislosti podala Európska komisia, Súdny dvor dospel k záveru, že Maďarsko porušilo právo EÚ na viacerých úrovniach: primárne a sekundárne právo týkajúce sa služieb na vnútornom trhu, Chartu základných práv Európskej únie, článok 2 Zmluvy o EÚ a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR),“ uviedol.
Maďarsko podľa súdu týmto zákonom zavádzajúcim prísnejšie opatrenia voči osobám odsúdeným za pedofíliu a zmenou niektorých zákonov v záujme ochrany detí upravilo viacero vnútroštátnych právnych predpisov. Súdny dvor objasňuje, že spomínané zmeny v podstate zakazujú alebo obmedzujú prístup k obsahu vrátane audiovizuálnej reklamy, ktorý „zobrazuje alebo propaguje odchýlku od rodovej identity zodpovedajúcej pohlaviu pridelenému pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu“.
Diskriminačný zákon
Tieto legislatívne zmeny sú podľa súdu v rozpore so slobodu prijímať a poskytovať služby, ktorá je zakotvená v primárnom práve EÚ, ako aj v rôznych ustanoveniach smernice o elektronickom obchode, smernice o službách a smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Súd poznamenal, že tieto zmeny obmedzujú možnosť poskytovateľom služieb vyvíjať a šíriť zmienený obsah.
„Predmetná maďarská legislatíva stigmatizuje a marginalizuje osoby, ktoré nie sú cisgender – vrátane transrodových osôb – alebo osoby s inou než heterosexuálnou orientáciou tým, že ich označuje za škodlivé pre fyzický, duševný a morálny vývoj maloletých, a to výlučne na základe ich rodovej identity alebo sexuálnej orientácie,“ píše sa taktiež v odôvodnení súdu.
Pokračuje, že zákon naznačuje súvislosť medzi takýmito osobami a pedofíliou, čím porušuje ich základné práva, a teda Maďarsko sa v tomto prípade nemôže odvolávať na najlepší záujem dieťaťa alebo právo rodičov vychovávať svoje deti v súlade so svojím náboženským či filozofickým presvedčením.
Novela zákona podľa súdu predstavuje aj závažný zásah do viacerých základných práv chránených Chartou základných práv, konkrétne do zákazu diskriminácie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a slobody prejavu a informácií.
Maďarsko podľa súdu tiež porušilo právo na ľudskú dôstojnosť. Vyplýva to z toho, že sporné ustanovenia zákona považujú skupinu osôb za hrozbu pre spoločnosť vyžadujúcu osobitné právne zaobchádzanie, a to výlučne na základe ich rodovej identity alebo sexuálnej orientácie. Súd taktiež po prvýkrát konštatoval samostatné porušenie článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorý definuje hodnoty, na ktorých je EÚ založená a ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty.
