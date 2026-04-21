Známa letecká spoločnosť náhle zrušila všetky lety, firma má problémy. Lieta aj do Európy

Letecká spoločnosť Beond Airlines, ktorá sa špecializuje na luxusné lety medzi Európou a Maldivami, s okamžitou platnosťou pozastavila svoje lety na nadchádzajúcu letnú sezónu. Hoci dopravca oficiálne hovorí o plánovanej sezónnej prestávke s návratom v októbri, z rezervačného systému zmizli všetky spojenia, vrátane liniek cez Dubaj.
Téme sa venujú portály Mirror a One Mile At a Time. Tento krok sprevádzajú viaceré podozrivé zmeny na webovej stránke firmy, odkiaľ zmizli predchádzajúce prísľuby o expanzii aj garancia, že v prípade zrušenia letu spoločnosť zabezpečí cestujúcim náhradnú prepravu v biznis triede v inej leteckej spoločnosti.
Náhle rozhodnutie
Za náhlym rozhodnutím stoja pravdepodobne rastúce náklady na palivo a prevádzkový tlak na malú flotilu pozostávajúcu len z dvoch lietadiel typu Airbus. Cestujúci, ktorých sa zmeny dotkli, majú byť kontaktovaní do 72 hodín, pričom dopravca ponúka vrátenie peňazí, kredit na budúce cesty alebo bezplatnú zmenu termínu na zimnú sezónu.
Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu finančnú náročnosť prevádzky a fakt, že aerolinka v minulosti často neplnila svoje ambiciózne plány, je však ohlásený októbrový reštart operácií nateraz neistý.
