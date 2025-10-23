Kyjev opäť pod paľbou: Tlakové vlny vyrážali okná, horeli aj autá. Ukrajina má problém s elektrinou, zavádza opatrenia

Ruská armáda v noci na štvrtok opäť podnikla dronový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Jeho primátor Vitalij Kličko informoval, že zranenia utrpelo sedem ľudí, z ktorých päť bolo hospitalizovaných. Správu o tom priniesla britská stanica BBC, píše TASR.
V jednom z kyjevských okresov drony spôsobili požiare v troch bytových domoch, zhoreli aj autá a tlaková vlna poškodila okná na niekoľkých domoch, škole a materskej škole. Poškodené bolo aj obchodné centrum. Úlomky dronu dopadli aj v blízkosti synagógy, čo potvrdil aj hlavný rabín Ukrajiny Moše Asman.
V ďalšom okrese Kyjeva dron narazil do 21. poschodia 24-poschodového bytového domu, ale nevybuchol, informovala ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny ruské drony zaútočili na železničnú stanicu, pričom podľa regionálnej vojenskej správy bolo zranených viacero železničných robotníkov. Jeden z nich bol hospitalizovaný, ale je mimo ohrozenia života.
Ukrajinská metropola, ako aj ďalších desať oblastí Ukrajiny, čelili mohutnej vlne dronových útokov aj v noci na stredu. O život pri nich prišlo najmenej šesť ľudí, z toho dvaja v Kyjeve. Najväčšie odsúdenie vyvolal útok, pri ktorom bola v meste Charkov na východe Ukrajiny zasiahnutá súkromná materská škola. Deti boli v čase tohto útoku v kryte, ale mnohé utrpeli šok.
Dronovým útokom bolo v noci na štvrtok vystavené aj Rusko. Gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz informoval, že jeden z dronov zaútočil na civilné vozidlo. O život prišla jeho vodička.
Problémy s energiou
V dôsledku najnovších ruských útokov na ukrajinskú energetickú sieť sú vo štvrtok na Ukrajine zavedené opatrenia na obmedzenie spotreby elektriny, informovala tlačová služba spoločnosti Ukrenerho. Tieto opatrenia budú platiť vo väčšine oblastí Ukrajiny od 07:00 h do 23:00 h miestneho času. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Podľa ukrajinského vedenia sa ruská armáda pred príchodom zimy opäť pokúša poškodiť energetický systém Ukrajiny. Ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková už po útokoch v noci na stredu uviedla, že tieto útoky svedčia o systematickej kampani nepriateľa zameranej na zničenie ukrajinského energetického sektora pred zimou. Hrynčuková poznamenala, že Rusko útočí aj opravárenské tímy pracujúce na oprave poškodených energetických zariadení.
Ruské ministerstvo obrany naďalej označuje svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za reakciu na útoky ukrajinskej armády na ruské civilné ciele.
Hrynčuková v stredu telefonicky rokovala so svojím americkým rezortným kolegom Chrisom Wrightom, ktorý ponúkol Ukrajine podporu, aby krajina zvládla nadchádzajúcu zimu.
O príprave Ukrajiny na zimu začiatkom týždňa informoval aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Vedenie krajiny podľa neho komunikuje s partnermi v Európe, ktorí Ukrajinu môžu podporiť potrebným typom energetického vybavenia. Uviedol zároveň, že ministerstvo zahraničných vecí musí byť v tomto ohľade aktívnejšie. Zelenskyj uistil, že vláde sa podarilo zabezpečiť značnú časť financií na nákup požadovaných objemov plynu. Rokuje sa aj o posilnení ochrany energetických zariadení na Ukrajine pred ruskými leteckými útokmi.
Počas minulých vojnových zím na Ukrajine vznikali tzv. body nezlomnosti, ktoré slúžili ako dočasný prístrešok pre ľudí, ktorí doma nemajú elektrinu, vodu a nefunguje im v byte ani kúrenie.
