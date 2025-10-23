Tajomné manévre nad Moskvou: Do vzduchu naraz vzlietlo 15 lietadiel pre najbohatších. Môže ísť o prípravy na najhorší scenár

V ruských vzdušných silách sa odohralo niečo, čo odborníci označujú za mimoriadne nezvyčajné. V rovnakom čase vzlietlo z oblasti Moskvy až pätnásť vojenských lietadiel, pričom všetky sa vydali rovnakým smerom – na východ. Krátko nato sa však otočili a vrátili späť. Podľa analytikov by mohlo ísť o nácvik evakuácie alebo presunu velenia v prípade krízovej situácie.
V utorok 21. októbra krátko po 11.00 moskovského času(10.00 SEČ) vzlietlo naraz až 15 lietadiel ruských vzdušných síl. Boli medzi nimi transportné lietadlá pre vysokých vládnych predstaviteľov a strategické nákladne lietadlá. Všetky sa vydali smerom na Nižnij Novgorod, no po približne polhodinovom lete sa otočili a vrátili späť k Moskve. Situáciu si všimol portál Itamilradar.
Quite a lot of activity in the skies over Moscow this morning — something we definitely don’t see very often, at least not on this scale.#Russia https://t.co/0DEHRjb5H8
— itamilradar (@ItaMilRadar) October 21, 2025
Mohlo ísť o nácvik evakuácie
Podľa leteckých analytikov ide zrejme o koordinovanú výcvikovú misiu. Zapojenie tohto typu lietadiel však naznačuje, že mohlo ísť o nácvik evakuácie vládnych predstaviteľov alebo presunu velenia v prípade krízovej situácie či ozbrojeného konfliktu.
Takto synchronizované vzlety väčšieho počtu strojov určených pre VIP prepravu alebo strategické náklady sú v rámci ruskej armády mimoriadne zriedkavé, čo vzbudzuje zvýšenú pozornosť pozorovateľov aj vojenských expertov.
