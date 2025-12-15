Kyjev mení stratégiu počas vojny: Desiatky tisíc dronov ročne majú vzniknúť mimo Ukrajiny. Nový podnik otvoria v Nemecku

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Drony odskúšané na fronte vzniknú v bezpečnej krajine.

Ukrajinský výrobca dronov Frontline Robotics a nemecká spoločnosť Quantum Systems v pondelok oznámili, že v Nemecku zakladajú spoločný podnik Quantum Frontline Industries, v ktorom sa budú vyrábať drony pre ukrajinské ozbrojené sily.

Podniky o tom v pondelok informovali na nemecko-ukrajinskom fóre v Berlíne. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA. Ide o súčasť snáh Kyjeva presunúť časť výroby zbraní do bezpečných európskych krajín, aby sa predišlo jej možnému narušeniu zo strany Ruska.

Desiatky tisíc dronov ročne

Spoločnosť tvrdí, že projekt je „prvou plne automatizovanou priemyselnou linkou na výrobu dronov pre ukrajinské ozbrojené sily v Európe“. Riaditeľ združeného podniku Matthias Lehna hovoril, že podnik by mal byť schopný vyrobiť až desiatky tisíc dronov ročne.

Ilustračná foto: TASR

V nemeckých továrňach sa tak bude vyrábať na bojisku odskúšaný logistický dron Linza, prieskumný dron Zoom a diaľkovo ovládaný guľomet a granátomet Buria. Spolupráca prebieha v rámci iniciatívy ukrajinskej vlády „Build with Ukraine“ (Budujme s Ukrajinou).

