Kvíz, v ktorom zlyhá 80 % Slovákov: Odhalíš, ktoré snímky vytvorila umelá inteligencia?

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
V našom dnešnom kvíze nájdete 20 rôznych snímok.

Presne polovicu z nich vytvorila umelá inteligencia (AI) a vo fotobankách boli tieto snímky označené ako AI obsah. Na prvý pohľad však pôsobia úplne realisticky.

Dokážete odhaliť, ktoré obrázky nie sú skutočné? Podarí sa to len malému percentu ľudí.

Otestujte si svoje schopnosti v našom dnešnom kvíze a zistite, či patríte medzi tých, ktorí dokážu rozlíšiť realitu od výtvorov umelej inteligencie. Koľko bodov sa podarí získať vám?

