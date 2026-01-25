Kvíz, v ktorom zlyhá 80 % Slovákov: Odhalíš, ktoré snímky vytvorila umelá inteligencia?

Presne polovicu z nich vytvorila umelá inteligencia (AI) a vo fotobankách boli tieto snímky označené ako AI obsah. Na prvý pohľad však pôsobia úplne realisticky.
Dokážete odhaliť, ktoré obrázky nie sú skutočné? Podarí sa to len malému percentu ľudí.
Otestujte si svoje schopnosti v našom dnešnom kvíze a zistite, či patríte medzi tých, ktorí dokážu rozlíšiť realitu od výtvorov umelej inteligencie. Koľko bodov sa podarí získať vám?
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku