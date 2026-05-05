Láska na prvý pohľad: Kvetka Horváthová prezradila, ktorej európskej metropole totálne podľahla

Cestovanie dokáže človeka prekvapiť práve vtedy, keď od neho nemá veľké očakávania. Niekedy stačí pár dní, správna atmosféra a miesto, ktoré sa nenápadne zapíše do srdca.
Obľúbená moderátorka Kvetka Horváthová miluje cestovanie, čo dokazujú aj jej predošlé výlety. Za posledné obdobie navštívila viacero zaujímavých destinácií a tentoraz sa jej najnovším cieľom stalo rozkvitnuté Holandsko. Predĺžený víkend tam strávila v znamení príjemných zážitkov, oddychu aj milých stretnutí s fanúšikmi. O všetko sa podelila na svojom instagrame, kde zverejnila svoje zážitky a pocity z tamojšieho miesta.
Cestovanie má v krvi
Kvetka Horváthová patrí medzi známe Slovenky, ktoré si vedia vychutnať krásy rôznych krajín. Naznačujú to aj jej predchádzajúce cesty, keď pred rokom navštívila čarovné Anglicko, konkrétne Aberystwyth, a neskôr sa rozhodla aj pre ďaleké Mexiko, kam zavítala tento rok koncom februára.
Tentoraz jej cestovateľské kroky smerovali do Holandska. Hoci Amsterdam patrí medzi najnavštevovanejšie európske mestá, moderátorka podľa vlastných slov netušila, že ju jeho atmosféra zasiahne až tak výrazne. „Keď som plánovala tento predĺžený víkend, netušila som, že mi Amsterdam až natoľko učaruje… Skrátka, rada sa sem ešte vrátim,“ priznala Kvetka Horváthová pri záberoch z výletu.
V ďalšom príspevku sa podelila aj o cestovateľský tip, ktorý sa týkal známeho parku Keukenhof. Kvetka priznala, že byť v Holandsku a nevidieť tulipány by ju mrzelo, preto si s blízkymi privstala, aby sa do parku dostali ešte pred otvorením a vyhli sa najväčším davom.
„Byť v Holandsku a nevidieť tulipány, to by ma trošku mrzelo… I keď stihli sme to LTT, len tak-tak. Vraj je tu ich hlavná sezóna do 12. 5. Do Keukenhofu sme museli cestovať trošku dlhšie, aj sme si privstali, aby sme tam boli ešte pred otvorením parku, kým tam nie je nátresk… A oplatilo sa,“ napísala.
