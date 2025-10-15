Kúpil byt za 2 600 eur, no dlho sa z neho netešil: Syn funkcionára Lesov SR ho vrátil štátu. Takáč hovorí o náprave systému

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nina Malovcová
Syn funkcionára Lesov SR sa vzdal bytu, ktorý kúpil za pár tisíc eur.

Byt v centre Stupavy, ktorý predali štátne lesy za necelých 2 600 eur synovi ich vysokého funkcionára, už nie je v jeho vlastníctve. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) potvrdil, že nehnuteľnosť sa vrátila späť do majetku štátu.

Na celý prípad upozornil ešte v septembri opozičný poslanec Alojz Hlina, ktorý informoval, že Lesy SR predali dvojizbový byt s rozlohou 72 metrov štvorcových Ivanovi Dančekovi, synovi riaditeľa úseku manažmentu majetku a obstarávania v štátnej firme. Kupujúci navyše získal 10-percentnú zľavu, pretože sumu zaplatil naraz.

Minister podal trestné oznámenie

Ako informuje Denník N, minister Takáč v relácii TA3 oznámil, že funkcionár, ktorého sa kauza týka, už vo vedení Lesov SR nepôsobí. „Rozlúčime sa s ním. Syn na základe tlaku alebo šikovnosti generálneho riaditeľa vrátil byt naspäť,“ povedal minister.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Dodal, že predaj považuje za neprijateľný a osobne podal trestné oznámenie. „To je cez čiaru a touto cestou cez neho vlak nejde,“ vyhlásil Takáč s tým, že hoci bol predaj formálne v súlade so zákonom, ide podľa neho o morálne zlyhanie.

Zmeny v systéme prevodov majetku

Minister zároveň priznal, že kauza ukázala, ako dlhé roky fungovali procesy v štátnych podnikoch. V reakcii na to zaviedol nové pravidlá. Po novom musí každý prevod majetku patriaci pod rezort pôdohospodárstva schváliť samotné ministerstvo. „Zvýšili sme kontrolu. Takéto veci sa do budúcnosti už stávať nebudú,“ uzavrel Takáč.

