Čaká nás vesmírne divadlo: K Zemi sa priblíži kométa, ktorú ľudia nevideli celé tisícročie. V tieto dni ju uvidíte najlepšie

Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě

Nina Malovcová
Vesmír
Na oblohe sa objavila kométa, ktorá sa k Zemi vrátila po viac ako tisíc rokoch.

Na večernej oblohe sa odohráva výnimočný úkaz, ktorý sa len tak nezopakuje. Objavila sa kométa s označením C/2025 A6 Lemmon, ktorá sa po viac ako tisícročí opäť priblížila k našej planéte. Počas druhej polovice októbra dosiahne svoju najvyššiu jasnosť a práve v týchto dňoch je ideálny čas ju pozorovať. Voľným okom ju však neuvidíte, nevyhnutný je malý ďalekohľad alebo binokulár.

Na fotografiách pôsobí ako svetelný závoj tiahnuc sa medzi hviezdami, no v skutočnosti ide o jemný, takmer prízračný objekt, ktorý ukazuje, aká poetická vie byť obloha, keď sa pozrieme dostatočne pozorne. Podľa českého astronóma Petra Horálka z Fyzikálneho ústavu v Opave nastáva ideálne obdobie na jej pozorovanie práve teraz, keď sa kométa dostáva k Zemi najbližšie.

K Zemi sa priblíži už 21. októbra

Kométa C/2025 A6 Lemmon bola objavená 3. januára 2025 observatóriom Mount Lemmon v Arizone. Astronómovia zistili, že ide o dlhoperiodickú kométu, ktorá sa k Slnku vracia len raz za viac ako tisíc rokov. Tentoraz priletela po približne 1350 rokoch a vplyvom gravitačných síl Slnka a veľkých planét sa jej dráha zmení tak, že nabudúce sa objaví o približne 1150 rokov.

Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě

Najbližšie k Zemi sa priblíži v utorok 21. októbra, keď ju bude od nás deliť približne 89 miliónov kilometrov, teda asi dve tretiny vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. K Slnku sa dostane ešte bližšie a svoj najbližší bod, takzvané príslunie, dosiahne 8. novembra, približne 79 miliónov kilometrov od našej hviezdy. Práve v tomto období bude na oblohe najlepšie pozorovateľná.

Hľadajte pod Veľkým vozom

Kométu možno pozorovať na večernej oblohe medzi 19. a 21. hodinou, po prechode na zimný čas medzi 18. a 20. hodinou, nízko nad severozápadným obzorom. Ako orientačný bod poslúži známe súhvezdie Veľká medvedica, presnejšie jej nápadná časť Veľký voz.

Do 18. októbra sa kométa nachádza pod jeho pomyselnou ojou, potom sa presunie smerom k oranžovej hviezde Arktúr. Koncom októbra bude prelietavať popod súhvezdie Severná koruna a neskôr sa začne premietať do Hadonoša. V závere mesiaca už zapadá skôr, preto sa oplatí pozrieť sa na ňu čo najskôr.

Vyrazte mimo mesta a nechajte oči zvyknúť na tmu

Aj keď internet zaplavili nádherné zábery kométy s viditeľným chvostom, tie vznikli pomocou dlhých expozícií a citlivých kamier. Ľudské oko takýto pohľad nezachytí. Kométa sa vizuálne javí ako jemná bezfarebná škvrna, ktorá sa mierne predlžuje smerom od obzoru, teda od miesta, kde sa pod horizontom nachádza Slnko.

Na pozorovanie je preto nevyhnutný malý ďalekohľad alebo binokulár, ktorý zachytí viac svetla. Iba s jeho pomocou možno kométu naozaj vidieť.

Foto: Petr Horálek/Fyzikální ústav v Opavě

Vyberte sa mimo mesta

Ak si chcete tento úkaz vychutnať, treba sa vyhnúť mestám. Svetelné znečistenie znemožňuje pozorovanie aj s ďalekohľadom. Vyrazte niekoľko desiatok kilometrov od civilizácie, ideálne na kopec alebo horské miesto s čistým výhľadom na severozápadný obzor.

Medzi 21. a 28. októbrom bude kométa najvýraznejšia, no stále len pre tých, ktorí majú správnu optiku a tmavú oblohu. Nečakajte jasnú kométu ako NEOWISE z roku 2020, Lemmon je oveľa slabšia, no v tichosti rovnako fascinujúca.

Ak ju nenájdete, navštívte hvezdáreň

Mobilné aplikácie často zobrazujú polohu komét nepresne. Ak sa vám ju nepodarí nájsť, navštívte najbližšiu hvezdáreň. Odborníci vedia, kde ju hľadať, a pomocou svojich ďalekohľadov vám ju ukážu aj tam, kde by ste ju sami nevideli. Ak sa vám podarí zachytiť jasnú oblohu, uvidíte kométu, ktorá sa k Zemi vrátila po viac ako tisíc rokoch. Je to tichý posol z hlbokého vesmíru, pripomínajúci, že aj v temnote sa dá nájsť niečo nádherné.

