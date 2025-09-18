Škandál na Štátnych lesoch: Syn zamestnanca mal kúpiť byt za smiešnych 2 600 eur. Bežný človek o tom môže len snívať

Štátny podnik Lesy SR predal byt, ktorý vlastnil v centre Stupavy za 2 600 eur. Ako dnes na tlačovej besede povedal opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS), kupujúcim je 23-ročný syn zamestnanca, ktorý pracuje na odbore obstarávania generálneho riaditeľstva štátnych lesov v Banskej Bystrici.
„Je to podľa mňa trestuhodné,“ povedal Hlina s tým, že kúpa je nevýhodná pre štátny podnik, a teda aj pre štát. „Kto tu môže bývať za 2 600 eur?“ spýtal sa poslanec. Zároveň doplnil, že keby sa kupujúci rozhodol byt v najbližších 10 rokoch predať, podľa kúpnej zmluvy zaplatí pokutu 500 eur. „Toto je karpatská sociálna demokracia,“ dodal Hlina. Agentúra SITA požiada o stanovisko Lesy SR.
