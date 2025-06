Kritizujú ju za to, ako sa oblieka. Aneta Parišková prekvapila reakciou na neprajníkov, ktorí jej nedajú pokoj

Je výborná moderátorka, no čo sa týka módy, tam by bolo čo vylepšovať. Aspoň taký majú názor ľudia z módnej polície, ktorí si zvyknú na nej zgustnúť a zasypať ju spŕškou kritiky. Priznala to sama Aneta, ktorá zavítala na Bratislavský hrad pri príležitosti Bratislavských módnych dní. Túto udalosť si nikdy nenechá ujsť a chodieva na ňu pravidelne so svojimi kamarátkami na jar aj na jeseň. Zatiaľ čo sa baví a hodnotí modelky na akcii, aj ona sa už niekoľkokrát ocitla pod paľbou nelichotivých komentárov, ktoré narážajú na jej obliekanie.

Moderátorka Televíznych novín Aneta Parišková považuje Bratislavské módne dni za príjemné odreagovanie sa, a taktiež za inšpiráciu, ako vylepšiť svoj šatník. „Je to tradícia, na ktorú sa vždy teším na jar a na jeseň. Vždy chodím s mojimi kamarátkami, máme to ako príjemnú dámsku jazdu, kde hodnotíme outfity, necháme sa inšpirovať, takže rada chodím na BMD,“ vyšla s pravdou von Aneta v rozhovore pre Topky.

Negatívne komentáre ju netrápia

Často si ju zvykne podať módna polícia, pričom reakcie ľudí z fachu nie sú práve najpozitívnejšie. A hoci mnohé ženy by to zamrzelo, ona si z toho nič nerobí. „Viac-menej je to posudzovanie voči mne negatívne, ale už som si zvykla. Zvyčajne, keď hodnotí módna polícia, tak je to nízky počet bodov. Pre mňa je dôležité, aby som sa ja cítila dobre, a keď sa to niekomu nepáči, nuž, čo sa dá robiť,“ priznala Aneta, ktorej záleží hlavne na svojom pocite, aký má pri nosení určitého outfitu.

Moderátorka sa zjavne cítila dobre v čiernych šatách a so zlatými náušnicami, v ktorých prišla na módnu akciu. Ako ďalej prezradila, outfity kombinuje podľa toho, na akú príležitosť majú byť. „Počas dňa mám rada športové oblečenie, do vysielania mám samozrejme iný štýl oblečenia, a keď moderujem rôzne podujatia, tak tam si takisto pripravím vhodný outfit,“ ozrejmila sympatická blondínka.

Aj keď je pre ňu dôležité to, aby sa cítila dobre a pohodlne, samozrejme ako každá žena, chce vyzerať vo zvolenom oblečení dobre. Podľa jej slov totiž nemá ukážkovú postavu, takže si nemôže vybrať hocijaké pekné šaty. „Základná zásada, ktorej sa držím, je tá, že ani nie je také dôležité, či sú šaty pekné, ale či v nich dobre vyzerám. Lebo veľakrát veci vyzerajú dobre na vešiaku, ale na mne nie. Takže ja si skôr volím také, ktoré lichotia mojej postave, ktorá nie je dokonalá,“ povedala otvorene.

Od nákupnej maniačky má ďaleko