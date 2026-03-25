Kristína Svarinská bez cenzúry: Prezradila o sebe to, čo mnohí nevedia. Aká naozaj je?

Kristína Svarinská patrí medzi herečky, ktoré si diváci obľúbili nielen pre talent, ale aj pre prirodzenosť a otvorenosť. Aj keď si svoje súkromie stráži, občas nechá fanúšikov nahliadnuť do svojho osobného života – a práve vtedy dokáže prekvapiť úprimnosťou. V poslednom období sa čoraz viac hovorí nielen o jej pracovných úspechoch, ale aj o jej partnerovi, s ktorým tvorí harmonický pár.
Ich vzťah nepôsobí len ako idylický obraz, ale aj ako skutočné partnerstvo založené na vzájomnej podpore a rešpekte. Kristína Svarinská sa netají tým, že našla niekoho, kto ju posúva ďalej – nielen v osobnom živote, ale aj v tom, ako vníma samu seba. V rámci rozhovoru pre Šarm zároveň otvorene priznala, aká je naozaj v súkromí.
Aký majú vzťah k móde?
Na prvý pohľad pôsobí ako mladé dievčatko, no vo vnútri je vyzretou ženou, ktorá si prežila i ťažšie chvíle v živote. Nesie si so sebou traumu, ktorú zažila po tom, ako videla ležať na zemi svoju mŕtvu mamu. Každého by to poznačilo, no zdá sa, že ide ďalej, užíva si život, cestuje, hoci na minulosť sa nedá úplne zabudnúť. O to lepšie, ak má po svojom boku milovaného partnera, tanečníka a režiséra Mira „Spunkey“ Balogha.
Obaja radi chodia na rôzne módne podujatia. Nie je to náhoda, keďže obaja milujú módu. „Ja som fashionista začiatočník, ako sa hovorí. Môj muž ma učí všetkému a ja sa s láskou učím. A čo pre mňa znamená móda? Hlavne je to sebavyjadrenie a priestor na názor. Vyjadrenie, čo si myslím a kto som,“ povedala Kristína Svarinská, ktorá hviezdi už od prvej série Dunaja, k vašim službám ako Klára Zacharová, dnes už Kučerová.
Jej vyvolený s tým súhlasí. „Myslím si, že Kristína všetko povedala. To, že každý rok iba ako keby kalibrujeme, čo chceme povedať svojím oblečením, a to je všetko,“ uviedol Miro, ktorý je Kristínin učiteľ. „Podľa mňa je tam absolútne zlepšenie, ale myslím si, že to aj vždy bolo vynikajúce,“ pokračoval. Sympatická brunetka vzápätí priznala, že sa o módu príliš nezaujímala. „Ja som to brala vždy, ako prišlo, ale Miro má veľmi jasný názor v rámci módy, módneho sveta a obliekania sa. Takže nemôžem zaostávať, učím sa a samu seba niekedy prekvapím,“ poznamenala.
