Kremeľ v problémoch: Ostávajú už len 3 alebo 4 mesiace, ruská centrálna banka varuje pred najhorším

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Ruskú ekonomiku sankcie bolia, aj keď je rétorika Kremľa odlišná. Varovania prišli už aj zo samotnej ruskej centrálnej banky.

Objavili sa správy o stave ruskej ekonomiky. Tentoraz priamo z úst šéfky ruskej centrálnej banky Elviry Nabiullinovej. Tá mala v súkromných rozhovoroch vyjadriť vážne obavy o stabilitu finančného systému a upozorniť, že už o tri až štyri mesiace môžu krajinu zasiahnuť veľké problémy.

Ukrajinské spravodajské služby disponujú nahrávkami telefonických rozhovorov, v ktorých mala Nabiullinová otvorene hovoriť o zhoršujúcej sa situácii ruskej ekonomiky. Tieto vyjadrenia sú v ostrom rozpore s oficiálnou komunikáciou Kremľa, ktorý dlhodobo tvrdí, že hospodárstvo krajiny je stabilné a odoláva tlaku sankcií. Informoval o tom portál Daily Express.

Ostrý jazyk voči Putinovi

Podľa ekonóma Ivana Usa, ktorý o prípade hovoril v ukrajinskej televízii, mala Nabiullinová v súkromí používať voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi veľmi ostrý, až vulgárny jazyk. V rozhovoroch mala varovať, že vývoj v najbližších mesiacoch prinesie ruskému hospodárstvu zásadné komplikácie.

Foto: SITA/AP

Zároveň tvrdí, že ruské vedenie si je finančnej krízy vedomé, hoci navonok vysiela úplne opačné signály. Podľa jeho slov majú aj ďalší vysokopostavení predstavitelia Ruska v súkromných debatách kritizovať Putinove rozhodnutia a ich negatívny dosah na ekonomiku krajiny.

Vojna, sankcie a ropa

Medzi hlavné riziká patrí najmä finančná záťaž spojená s vojnou na Ukrajine a tvrdé medzinárodné sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko. Práve kombinácia vysokých vojenských výdavkov a obmedzeného prístupu k zahraničným trhom má podľa odborníkov výrazne oslabovať ruské verejné financie.

Ilustračné foto: TASR

Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúcich sa verejných financií sú podľa francúzskeho portálu Le Monde rastúce výdavky na obranu. Obranný rozpočet Ruska sa na obdobie rokov 2025 až 2027 zvýšil približne o 30 % a v súčasnosti už pohlcuje približne 40 % všetkých verejných výdavkov.

Financovanie armády a vojenských operácií sa tak stáva čoraz väčšou záťažou pre štát, ktorý je dlhodobo sankcionovaný Západom. Situáciu navyše komplikuje výrazný prepad príjmov z predaja ropy a plynu, ktoré boli dlhé roky základným pilierom ruskej ekonomiky.

Tieto príjmy klesli v dôsledku nižších cien na svetových trhoch a medzinárodných sankcií. Tie prinútili Rusko predávať svoje energetické suroviny so zľavou, čo výrazne znižuje príjmy štátu a prehlbuje tlak na verejné financie.

