Kremeľ v problémoch: Ostávajú už len 3 alebo 4 mesiace, ruská centrálna banka varuje pred najhorším

Objavili sa správy o stave ruskej ekonomiky. Tentoraz priamo z úst šéfky ruskej centrálnej banky Elviry Nabiullinovej. Tá mala v súkromných rozhovoroch vyjadriť vážne obavy o stabilitu finančného systému a upozorniť, že už o tri až štyri mesiace môžu krajinu zasiahnuť veľké problémy.
Ukrajinské spravodajské služby disponujú nahrávkami telefonických rozhovorov, v ktorých mala Nabiullinová otvorene hovoriť o zhoršujúcej sa situácii ruskej ekonomiky. Tieto vyjadrenia sú v ostrom rozpore s oficiálnou komunikáciou Kremľa, ktorý dlhodobo tvrdí, že hospodárstvo krajiny je stabilné a odoláva tlaku sankcií. Informoval o tom portál Daily Express.
Ostrý jazyk voči Putinovi
Podľa ekonóma Ivana Usa, ktorý o prípade hovoril v ukrajinskej televízii, mala Nabiullinová v súkromí používať voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi veľmi ostrý, až vulgárny jazyk. V rozhovoroch mala varovať, že vývoj v najbližších mesiacoch prinesie ruskému hospodárstvu zásadné komplikácie.
Zároveň tvrdí, že ruské vedenie si je finančnej krízy vedomé, hoci navonok vysiela úplne opačné signály. Podľa jeho slov majú aj ďalší vysokopostavení predstavitelia Ruska v súkromných debatách kritizovať Putinove rozhodnutia a ich negatívny dosah na ekonomiku krajiny.
Vojna, sankcie a ropa
Medzi hlavné riziká patrí najmä finančná záťaž spojená s vojnou na Ukrajine a tvrdé medzinárodné sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko. Práve kombinácia vysokých vojenských výdavkov a obmedzeného prístupu k zahraničným trhom má podľa odborníkov výrazne oslabovať ruské verejné financie.
Jedným z hlavných dôvodov zhoršujúcich sa verejných financií sú podľa francúzskeho portálu Le Monde rastúce výdavky na obranu. Obranný rozpočet Ruska sa na obdobie rokov 2025 až 2027 zvýšil približne o 30 % a v súčasnosti už pohlcuje približne 40 % všetkých verejných výdavkov.
Financovanie armády a vojenských operácií sa tak stáva čoraz väčšou záťažou pre štát, ktorý je dlhodobo sankcionovaný Západom. Situáciu navyše komplikuje výrazný prepad príjmov z predaja ropy a plynu, ktoré boli dlhé roky základným pilierom ruskej ekonomiky.
Tieto príjmy klesli v dôsledku nižších cien na svetových trhoch a medzinárodných sankcií. Tie prinútili Rusko predávať svoje energetické suroviny so zľavou, čo výrazne znižuje príjmy štátu a prehlbuje tlak na verejné financie.
