V električke v Bratislave došlo k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden skončil v nemocnici

Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v sobotu pred 17:30 v jednej z električiek smerujúcich z bratislavskej Petržalky na Šafárikovo námestie.
Incident si vyžiadal jedného zraneného i krátkodobé obmedzenie dopravy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Jeden z mužov putoval do nemocnice, druhý na policajné oddelenie
„Podľa prvotných informácií malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden z mužov bol prevezený k ošetreniu do nemocnice, druhý eskortovaný na policajné oddelenie,“ priblížil Szeiff.
Incident si vyžiadal zastavenie električky na Šafárikovom námestí. V súčasnosti je už premávka bez obmedzení. K zraneniu iných osôb nedošlo.
V Petržalke len nedávno prišiel o život 16-ročný chlapec
Iný prípad súvisiaci s električkou v Petržalke sa pritom v médiách objavil len nedávno. Slovenskom v apríli otriasla správa o tragickej udalosti, počas ktorej prišiel o život len 16-ročný chlapec. V pondelok ráno, 20. apríla, ho električka zrazila.
Záchranári previezli 16-ročného chodca po zrážke s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty.
Polícia v tejto súvislosti chodcom pripomenula, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Rovnako zdôraznila, že električka má oproti autu dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky.
To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov – a to napriek tomu, že na prechádzanie cez cestu slúži v prvom rade chodcom priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho, vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľa odboru Dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraja Tlacháča v rozhovore pre TASR.
„Zákon hovorí, že pokiaľ je priechod v blízkosti. Blízkosť nie je zadefinovaná presne v metroch,“ upozornil Tlacháč. Ako doplnil, chodec sa musí vždy rozhliadnuť a presvedčiť sa, či môže bezpečne cez cestu prejsť. Musí pritom brať ohľad aj na rýchlosť blížiacich sa vozidiel.
Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní. Vyzývala aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.
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