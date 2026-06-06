V električke v Bratislave došlo k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden skončil v nemocnici

Električka v Petržalke

Foto: SITA

Michaela Olexová
TASR
V sobotu podvečer došlo v električke smerujúcej z Petržalky k fyzickému konfliktu. Incident si vyžiadal krátkodobé obmedzenie dopravy.

Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v sobotu pred 17:30 v jednej z električiek smerujúcich z bratislavskej Petržalky na Šafárikovo námestie.

Incident si vyžiadal jedného zraneného i krátkodobé obmedzenie dopravy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Jeden z mužov putoval do nemocnice, druhý na policajné oddelenie

„Podľa prvotných informácií malo dôjsť k fyzickému konfliktu dvoch mužov. Jeden z mužov bol prevezený k ošetreniu do nemocnice, druhý eskortovaný na policajné oddelenie,“ priblížil Szeiff.

Električka v Petržalke
Foto: SITA

Incident si vyžiadal zastavenie električky na Šafárikovom námestí. V súčasnosti je už premávka bez obmedzení. K zraneniu iných osôb nedošlo.

V Petržalke len nedávno prišiel o život 16-ročný chlapec

Iný prípad súvisiaci s električkou v Petržalke sa pritom v médiách objavil len nedávno. Slovenskom v apríli otriasla správa o tragickej udalosti, počas ktorej prišiel o život len 16-ročný chlapec. V pondelok ráno, 20. apríla, ho električka zrazila.

Záchranári previezli 16-ročného chodca po zrážke s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty.

Električka v Petržalke
Foto: SITA

Polícia v tejto súvislosti chodcom pripomenula, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Rovnako zdôraznila, že električka má oproti autu dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky.

To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov – a to napriek tomu, že na prechádzanie cez cestu slúži v prvom rade chodcom priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho, vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľa odboru Dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraja Tlacháča v rozhovore pre TASR.

„Zákon hovorí, že pokiaľ je priechod v blízkosti. Blízkosť nie je zadefinovaná presne v metroch,“ upozornil Tlacháč. Ako doplnil, chodec sa musí vždy rozhliadnuť a presvedčiť sa, či môže bezpečne cez cestu prejsť. Musí pritom brať ohľad aj na rýchlosť blížiacich sa vozidiel.

Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní. Vyzývala aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.

Vyhral v košickej herni peniaze a nechal sa nalákať do vozidla

Rušný deň mali dnes aj kriminalisti v Košiciach. Objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu 31. mája.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac