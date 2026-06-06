Na Štrbskom plese spustili jednu z najobľúbenejších tatranských atrakcií. Má tradíciu od roku 1880

Vysoké Tatry spúšťajú svoje letné aktivity a ožívajú. Po skončení zimnej uzávery na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Od soboty zároveň spúšťajú vo Vysokých Tatrách dennú prevádzku lanoviek. Informoval o tom prevádzkovateľ horských stredísk v Tatrách Marián Galajda.
Turisti majú k dispozícii 20 drevených člnov
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má korene hlboko v tatranskej histórii. Prvé mólo a prístrešok pre lode boli na brehu jazera už v roku 1880. V súčasnosti ide o jednu z najobľúbenejších tatranských atrakcií.
„V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10.00 h do 16.30 h, v júli a auguste až do 17.30 h. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu,“ uviedla regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniakov.
V prevádzke sú aj lanovky
Od soboty majú návštevníci Vysokých Tatier k dispozícii v dennej letnej prevádzke aj takmer všetky lanovky. Výnimkou je dvojsedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke koncom budúceho týždňa.
„Na Štrbskom Plese je k dispozícii Solisko Expres, sedačková lanovka, ktorá za sedem minút prekonáva 431 výškových metrov zo Štrbského plesa do výšky 1814 metrov nad morom k úpätiu Predného Soliska a Chate pod Soliskom,“ dodáva Galajda.
Zo Starého Smokovca môžu návštevníci využiť pozemnú lanovú dráhu na Hrebienok, ktorá na dĺžke 2190 metrov prekonáva prevýšenie 247 metrov. V Tatranskej Lomnici sú v prevádzke viaceré lanovky. „Štvormiestna kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica – Štart, kabínková lanová dráha Štart – Skalnaté Pleso s 15-miestnymi kabínami a tiež visutá lanová dráha na Lomnický štít,“ vymenoval Galajda.
Vydajte sa na turistiku
Ako sme vás informovali, letnú turistickú sezónu otvorili v regióne minulý týždeň a návštevníci tak môžu využiť všetky turistické trasy s výnimkou tých, ktoré aktuálne opravujú.
Po siedmich mesiacoch boli návštevníkom opäť sprístupnené značené turistické chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Správa Tatranského národného parku (TANAP) zároveň pripomína, že návštevný poriadok ostáva v platnosti bez zmien aj počas leta. Návštevníci sú preto povinní rešpektovať pravidlá ochrany prírody vrátane obmedzení týkajúcich sa pohybu so psami či pohybu mimo vyznačených trás.
K dôležitej zmene turistických trás dochádza na Hrebienku
V uplynulých dňoch sa otvoril aj zeleno značený turistický chodník vedúci od Bilíkovej chaty cez Vodopády Studeného potoka až k Rainerovej chate. Na chodníku boli nateraz ukončené všetky potrebné práce.
„Zároveň sa od pondelka 1. júna opätovne uzatvára červeno značený úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rázcestím nad Rainerovou chatou. Dôvodom sú opravné práce na tomto poškodenom chodníku,“ uviedla hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.
Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne.
Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková informovala, že na leto pripravili projekt Tatry v pohybe na bicykli, ktorý prináša viac ako 200 kilometrov cyklotrás pre rodiny s deťmi, rekreačných aj športových cyklistov. Doplnili a obnovili cykloznačenie a nové orientačné prvky.
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