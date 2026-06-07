Iniciatíva Vráťme život Tatrám odsudzuje postup pri odvolaní chatára v Nízkych Tatrách. Hovorí o manipulácii

Štefánikova chata pod Ďumbierom

Foto: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Igor Fabricius na Chate generála M. R. Štefánika končí.

V sobotu obletela Slovensko správa o zmene, ktorá čaká Chatu generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom. Klub slovenských turistov (KST) na valnom zhromaždení rozhodol, že chatár a jej nájomca Igor Fabricius tu ukončí svoju činnosť. Stalo sa tak po dlhých 35 rokoch jeho pôsobenia. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu jeho pôsobenia.

Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurillu celý proces, ktorý predchádzal rozhodnutiu valného zhromaždenia KST, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti.

„Sme presvedčení, že spôsob, akým bolo voči pánovi Fabriciusovi postupované, vykazuje znaky tendenčnosti, účelovosti a manipulácie verejnej mienky. Z dostupných informácií si myslíme, že nejde len o spor o jednu horskú chatu, ale aj o otázku rešpektovania základných princípov právneho štátu, spravodlivosti a ľudskej slušnosti,“ uviedol Dzurilla.

Štefánikova chata
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Vyjadril obavy z možného prístupu k hľadaniu nového personálu

Doplnil, že ak má dôjsť k zmene, musí sa tak stať transparentným, dôstojným a spravodlivým spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať podozrenia z vopred pripraveného výsledku.

„Nie je normálne, aby človek, ktorý desaťročia budoval renomé jednej z najznámejších horských chát na Slovensku, odchádzal za okolností, ktoré v očiach veľkej časti verejnosti vyvolávajú pochybnosti o férovosti celého procesu. Mám vážne obavy, že sa opäť dostaneme do situácie, keď sa bude personál horských chát hľadať cez sociálne siete a inzertné portály,“ dodal Dzurilla.

Fabricius sa chce obrátiť na právnikov

Samotný Fabricius sa po rozhodnutí valného zhromaždenia KST k situácii vyjadril na sociálnej sieti. „Väčšina delegátov potvrdila, že sú ako ovce, ktoré idú za svojím pastierom a urobia len to, čo im pastier povie. Pracovná metóda pastiera – pána predsedu – je klamať, zavádzať a manipulovať,“ poznamenal Fabricius. Poďakoval všetkým za podporu a avizoval, že snahu o udržanie chaty nevzdáva a využije pomoc právnikov.

Ako sme vás informovali, valné zhromaždenie KST rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi chaty Igorovi Fabriciusovi na rokovaní v Žiline.

Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST. Novými nájomcami chaty budú od 1. júla Tomáš Hvizdák a Júlia Viktória Imriščáková, ktorí sú zároveň nájomcami Téryho chaty vo Vysokých Tatrách.

Oslovili sme predsedu KST Petra Šveca so žiadosťou o širšie stanovisko.

Peter Švec naďalej povedie Klub slovenských turistov

Počas valného zhromaždenia KST ho zvolilo na štvorročné funkčné obdobie. Švec vo funkcii predsedu pôsobí od roku 2024, keď ho zvolili do konca funkčného obdobia – na dva roky namiesto Františka Šillera, ktorý odstúpil.

Predseda KST avizoval, že klub čaká množstvo práce nielen v oblasti turistiky a značenia trás, ale aj pri správe majetku a modernizácii turistických chát. Viaceré objekty sú podľa neho dlhodobo zanedbané a vyžadujú si akútne alebo systematické riešenie.

„Sú to napríklad nefunkčné čistiarne odpadových vôd. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa jednoducho neriešili, a my sme si dali za úlohu ich postupne vyriešiť. Nebude to otázka mesiacov, bude to otázka rokov, čiže aj na tie najbližšie štyri roky rozhodne máme čo robiť a ideme do toho naplno,“ poznamenal Švec.

Minulý rok skončil na Chate pod Rysmi Viktor Beránek

V auguste minulého roku vyvolala vášnivé reakcie správa o tom, že chatár Viktor Beránek končí na Chate pod Rysmi po takmer 50 rokoch.

O prevádzkovanie horských chát bol podľa KST veľký záujem. „Záujemcovia predkladali ponuky nielen z finančného hľadiska, ale aj s dôrazom na projektové a koncepčné riešenia, ktoré mali ukázať víziu dlhodobého rozvoja a fungovania chát. Celkovo bolo vybraných desať ponúk, ktorých autori a zástupcovia boli pozvaní na osobné pohovory,“ uviedol klub.

Výberová komisia podľa neho ocenila pripravenosť kandidátov, ich skúsenosti a schopnosť viesť horské chaty v náročných podmienkach. Úspešní uchádzači sa podľa KST prezentovali ponukami, ktoré najviac zaujali a preukázali najlepší predpoklad na zodpovedné vedenie chát. Beránek chatárčil na Chate pod Rysmi od roku 1977.

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