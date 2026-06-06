Vyhral v košickej herni peniaze a nechal sa nalákať do vozidla. Skupina osôb ho okradla

Eurové bankovky

Ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
SITA
Štyroch mužov vyšetrovateľ obvinil z lúpeže.

Ostražitosť by mala byť na prvom mieste. Niečo o tom vie aj poškodený, ktorý v košickej herni vyhral finančnú hotovosť. Následne ho skupina osôb vlákala k sebe do auta a okradla ho. Páchatelia teraz spoznali svoj trest. 

Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu 31. mája v Košiciach. Skupina osôb si vyhliadla svoju obeť po tom, ako v jednej z košických herní muž vyhral finančnú hotovosť. Pod zámienkou odvozu ho nalákali do vozidla a odviezli na odľahlejšie miesto mimo centra mesta. Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť.

„Osoby ho však mali prenasledovať a pripraviť o finančnú hotovosť, mobilný telefón, platobnú kartu, kľúče od domu a ďalšie osobné veci. Poškodenému vznikla škoda prevyšujúca 2-tisíc eur,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Eurové bankovky
Ilustračná foto: pxhere

Traja si odpykajú trest vo väzení

Vďaka rýchlej reakcii, zabezpečeniu stôp, preverovaniu kamerových záznamov a intenzívnej operatívno-pátracej činnosti sa podozrivých podarilo vypátrať a zadržať krátko po skutku.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vzniesol obvinenie voči štyrom mužom zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Súd rozhodol o vzatí troch obvinených do väzby, pri jednej osobe návrhu nevyhovel.

Polícia vyšetruje aj pokus o vraždu dieťaťa

Ako sme vás informovali, polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu v súvislosti s prípadom, ku ktorému došlo vo štvrtok krátko pred 12.00 h v okrese Michalovce v jednom zo zariadení poskytujúcom náhradu rodinného prostredia či odbornú pomoc pre ohrozené rodiny.

Podľa dostupných informácií mala mladistvá osoba, ktorá bola v zariadení umiestnená na základe rozhodnutia súdu spolu s maloletým dieťaťom, z doposiaľ nezistených dôvodov vziať dieťa z interiéru budovy na balkón na prvom poschodí.

Dieťa mala držať dolu hlavou nad zábradlím

Tam ho mala chytiť za nohu, triasť ním a držať ho dolu hlavou nad zábradlím, pričom sa vyhrážala, že ho pustí. „Toto konanie spozorovala jedna zo zamestnankýň zariadenia, s mladistvou osobou nadviazala kontakt a snažila sa ju upokojiť, aby predišla zbytočnej tragédii. Mladistvá osoba následne s dieťaťom vošla do izby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Podľa polície k usmrteniu dieťaťa nedošlo vďaka včasnému zásahu zamestnankyne, ktorá následne zalarmovala políciu a dieťa odniesla do michalovskej nemocnice. Mladistvú osobu, ktorá je v blízkom vzťahu s dieťaťom, policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode. Vzhľadom na závažnosť prípadu a skutočnosť, že poškodenou osobou je maloleté dieťa, si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

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