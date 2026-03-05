Krajiny Európskej únie „zaplatia“ za mlčanie o útokoch Izraela a USA: Nemôžu byť ľahostajné, tvrdí Irán

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
„Tí, ktorí zostanú ticho, budú spoluvinníkmi tejto nespravodlivosti," tvrdí hovorca ministerstva zahraničných vecí.

Krajiny Európskej únie „skôr alebo neskôr zaplatia“ za to, ak Európa bude mlčať tvárou v tvár „porušovaniu medzinárodného práva“, ktoré predstavuje útok USA a Izraela na Irán. V rozhovore pre španielsku televíziu TVE to vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí, píše TASR.

„Tí, ktorí zostanú ticho, budú spoluvinníkmi tejto nespravodlivosti… Ak Európa zostane ticho tvárou v tvár tomuto porušovaniu medzinárodného práva, skôr či neskôr za to všetky krajiny zaplatia. Žiadna členská krajina OSN nemôže byť ľahostajná,“ vyhlásil Bakáí.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Británia vyšle do Kataru stíhačky: Na Cyprus zas dorazia vrtuľníky schopné zasiahnuť proti dronom
2.
Cyprus hlási ďalšie dva útoky, Irán zasiahol aj letisko v Azerbajdžane. Problémy má ďalší tanker
3.
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Zobraziť všetky články (92)

Medzičasom Európska únia a Rada pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) pritom vo štvrtok vyzvali na dialóg a diplomaciu pri riešení krízy na Blízkom východe. Zároveň zdôraznili, že krajiny Perzského zálivu majú právo brániť sa proti útokom Iránu.

Foto: TASR/AP

Ministri vyzvali na ochranu civilistov

„Ministri zopakovali svoj záväzok k regionálnej stabilite a vyzvali na ochranu civilistov a plné dodržiavanie medzinárodného práva,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení EÚ a GCC po videokonferencii ministrov zahraničných vecí oboch zoskupení. Dohodli sa aj na „spoločnom diplomatickom úsilí o dosiahnutie trvalého riešenia“, ktoré zabráni Iránu získať jadrovú zbraň a umožní iránskemu ľudu rozhodovať o svojej budúcnosti.

Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu 28. februára koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. Terčom iránskych útokov je však aj civilná infraštruktúra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko zváži dodávky plynu do Európskej únie: „Spoľahliví partneri“ Slovensko a Maďarsko ho vraj budú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac