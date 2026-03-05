Rusko zváži dodávky plynu do Európskej únie: „Spoľahliví partneri“ Slovensko a Maďarsko ho vraj budú naďalej dostávať

Ruská vláda bude čoskoro rokovať o zastavení dodávok zemného plynu do Európskej únie, vyhlásil podľa agentúry Reuters vo štvrtok vicepremiér Alexandr Novak. O možnosti zastavenia dodávok ruského plynu do Európy hovoril v stredu ruský prezident Vladimir Putin s tým, že „spoľahliví partneri“ ako Slovensko a Maďarsko budú plyn aj naďalej dostávať, informuje TASR.
„Rusko vždy bolo a zostane spoľahlivým dodávateľom energií pre všetkých svojich partnerov vrátane európskych,“ povedal Putin. „A budeme naďalej takto spolupracovať s tými partnermi, ktorí sú sami spoľahlivými partnermi – napríklad s tými vo východnej Európe, ako sú Slovensko a Maďarsko,“ avizoval Putin.
Ako pokračoval, ceny ropy na svetových trhoch rastú v dôsledku „agresie voči Iránu“ a západných sankcií voči Rusku. Ceny plynu v Európe zas podľa neho vyskočili preto, že zákazníci sú ochotní kupovať plyn aj za vyššie ceny, ktoré sú spôsobené udalosťami na Blízkom východe a tým, že Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv. Krízu na európskych trhoch podľa Putina okrem toho vyvolala energetická politika Bruselu, nadmerné nadšenie pre zelenú agendu a využívanie energetiky na domáce politické účely.
Otvárajú sa ďalšie trhy
Vzhľadom na rozhodnutie Európskej únie ukončiť dovoz ruského plynu najneskôr v závere budúceho roka bude pre Rusko výhodnejšie prestať predávať Európe plyn už teraz, skonštatoval Putin. „Teraz sa otvárajú ďalšie trhy. Možno by pre nás bolo výhodnejšie prestať teraz zásobovať európsky trh a presunúť sa na tie trhy, ktoré sa otvárajú, a etablovať sa tam,“ povedal Putin podľa prepisu zverejneného Kremľom. Dodal však, že sú to zatiaľ iba jeho úvahy a o ničom sa nerozhodlo.
Vicepremiér Novak vo štvrtok médiá informoval, že vláda sa touto možnosťou bude zaoberať. „Čoskoro sa stretneme v súlade s nariadením prezidenta, aby sme so spoločnosťami v oblasti energetiky prediskutovali aktuálnu situáciu a možné prepravné trasy pre dodávky našich energií,“ uviedol Novak. „Čoskoro budeme o tom diskutovať s našimi spoločnosťami v energetike a uvidíme, ako čo najziskovejšie nasmerovať ruské zdroje,“ povedal s tým, že ruský plyn predstavuje niečo vyše 12 percent dodávok na trh EÚ.
Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat dovoz ruského plynu cez plynovody spadol zo 40 percent na celkovom podiele v roku 2021 na šesť percent v roku 2025. Ak sa však započíta aj skvapalnený plyn, vlani dovoz z Ruska predstavoval v EÚ 13 percent celkového importu plynu.
Nahlásiť chybu v článku