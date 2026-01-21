Kožená vesta v hlavnej úlohe: Soňa Müllerová predviedla štýl, ktorý funguje v každom veku

Štýl nemusí kričať, aby bol neprehliadnuteľný. Niekedy stačí pokojná istota, cit pre detail a autenticita, ktorá sa nedá napodobniť.
Na Instagrame sa opäť ukázala Soňa Müllerová a potvrdila, že jej cit pre štýl je dlhodobo neprehliadnuteľný. Roky patrí medzi ženy, ktoré inšpirujú tisíce fanúšičiek, a aj dnes pôsobí sviežo, sebavedomo a v skvelej forme, ku ktorej jej prirodzene pomáha pohyb a aktívny životný štýl počas celého roka.
Rovnako prirodzene pristupuje aj k móde – nesnaží sa zapadnúť do presných pravidiel ani trendov, ale vyberá si to, v čom sa cíti dobre a sama sebou. Práve vďaka tomu jej outfity nepôsobia nasilu, ale autenticky, s ľahkosťou a osobným rukopisom, ktorý je ženám blízky.
Tempo, ktoré patrí len jej
„Výsadou môjho veku je vlastné tempo. Kráčam ním – niekedy s hlavným prúdom, inokedy mimo neho. Vždy v súlade sama so sebou,“ napísala k fotke Soňa. Zvolený štýl to potvrdzuje už na prvý pohľad. Tmavá koženková vesta doplnená čiernym opaskom vytvára výrazný, no stále veľmi elegantný základ celej kombinácie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
V spojení so splývavou sukňou v jemnom zelenom odtieni pôsobí celok harmonicky a vyvážene. Jednoduché body necháva vyniknúť líniu postavy a vzhľad príjemne zjemňuje, zatiaľ čo topánky v tlmených tónoch všetko prirodzene uzatvárajú bez zbytočného pútania pozornosti. Výsledok nepôsobí nasilu ani okázalo, skôr ako premyslený a prirodzený prejav ženy, ktorá presne vie, čo jej pristane a že skutočný štýl sa opiera o istotu a skúsenosti.
Nahlásiť chybu v článku