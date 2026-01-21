Kožená vesta v hlavnej úlohe: Soňa Müllerová predviedla štýl, ktorý funguje v každom veku

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Soňa svojím outfitom ani tentoraz nesklamala a opäť potvrdila, že cit pre štýl má úplne prirodzene v sebe.

Štýl nemusí kričať, aby bol neprehliadnuteľný. Niekedy stačí pokojná istota, cit pre detail a autenticita, ktorá sa nedá napodobniť.

Na Instagrame sa opäť ukázala Soňa Müllerová a potvrdila, že jej cit pre štýl je dlhodobo neprehliadnuteľný. Roky patrí medzi ženy, ktoré inšpirujú tisíce fanúšičiek, a aj dnes pôsobí sviežo, sebavedomo a v skvelej forme, ku ktorej jej prirodzene pomáha pohyb a aktívny životný štýl počas celého roka.

Rovnako prirodzene pristupuje aj k móde – nesnaží sa zapadnúť do presných pravidiel ani trendov, ale vyberá si to, v čom sa cíti dobre a sama sebou. Práve vďaka tomu jej outfity nepôsobia nasilu, ale autenticky, s ľahkosťou a osobným rukopisom, ktorý je ženám blízky.

Tempo, ktoré patrí len jej

„Výsadou môjho veku je vlastné tempo. Kráčam ním – niekedy s hlavným prúdom, inokedy mimo neho. Vždy v súlade sama so sebou,“ napísala k fotke Soňa. Zvolený štýl to potvrdzuje už na prvý pohľad. Tmavá koženková vesta doplnená čiernym opaskom vytvára výrazný, no stále veľmi elegantný základ celej kombinácie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)


V spojení so splývavou sukňou v jemnom zelenom odtieni pôsobí celok harmonicky a vyvážene. Jednoduché body necháva vyniknúť líniu postavy a vzhľad príjemne zjemňuje, zatiaľ čo topánky v tlmených tónoch všetko prirodzene uzatvárajú bez zbytočného pútania pozornosti. Výsledok nepôsobí nasilu ani okázalo, skôr ako premyslený a prirodzený prejav ženy, ktorá presne vie, čo jej pristane a že skutočný štýl sa opiera o istotu a skúsenosti.

Reakcie, ktoré hovoria za všetko

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac