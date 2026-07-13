Košické kúpalisko malo najväčší tobogan na Slovensku: Od roku 2018 chátra. Ako vyzerá jeho budúcnosť?

Kúpalisko Triton kedysi patrilo medzi košické ikony. Množstvo ľudí sa sem hrnulo za letnou zábavou a niet sa čo diviť. Mohlo sa totiž pochváliť najväčším toboganom na Slovensku. Už roky však chátra a zmieta sa v súdnych sporoch. Aká bude jeho budúcnosť?
Ľudia Triton milovali
Kúpalisko Triton sme pred časom navštívili aj my. Lepšie povedané, obzreli sme si zavretý a zarastený areál plný odpadkov. Kedysi ho ľudia milovali. Ako jediné kúpalisko v Košiciach disponovalo toboganom a veľkou šmykľavkou so štyrmi dráhami. Tobogan s dĺžkou 100,5 metra za čias najväčšej slávy kúpaliska patril medzi tie najdlhšie na Slovensku.
Navyše, nebolo príliš ďaleko od centra mesta. Človek sa sem poľahky dostal pešo, autom, ale aj mestskou hromadnou dopravou. Aj vstupenky boli cenovo dostupné. V roku 2004 dospelý zaplatil 85 slovenských korún a dieťa 69 (to je menej ako 3 eurá a len niečo vyše 2 eur). Od svojho oficiálneho otvorenia v roku 1995 prešiel Triton viacerými rekonštrukciami.
Ľudia sa ešte v roku 2014 mohli okúpať v štyroch bazénoch, občerstviť v bufetoch, ale aj venovať sa športom. Bol tu priestor na futbal, stolný futbal, ale aj plážový volejbal. Ľudí rozhýbal vodný aerobik, ale aj zumba. Vybudované boli terasy, altánok a ľudia si mohli vypožičať aj ležadlo. Okúpať sa tu mohlo až 1 600 návštevníkov.
Kúpalisku nič nechýbalo
Zdá sa, že kúpalisku naozaj nič nechýbalo. Prečo dnes už teda nefunguje? Posledná sezóna, počas ktorej Triton otvoril svoje brány pre návštevníkov, bola v lete v roku 2017. Malo dôjsť k ďalšej rekonštrukcii, ktorá by si vyžiadala nemalé investície, no problémom boli nevysporiadané pozemky.
Ako sme vás informovali, správcom kúpaliska Triton bol kedysi Miestny podnik služieb, no ku koncu roka 2017 vypovedal nájomnú zmluvu z roku 1995 s mestom ako s vlastníkom. Firma totiž čelila likvidácii. O znovuotvorení mohla rozhodnúť v roku 2018 aj spoločnosť TEHO (Tepelné hospodárstvo), ktorá je správcom ďalších kúpalísk v meste, no nestalo sa tak. Areál je tak dnes plný neporiadku, je zarastený, spustnutý a v meste pôsobí ako päsť na oko.
Už v roku 2024 sme písali, že sa na areál bol pozrieť primátor mesta Košice Jaroslav Polaček v sprievode poslancov. Stav kúpaliska označil za katastrofálny. Vyjadril sa vtedy, že oprava by bola mimoriadne nákladná a možno by bolo lepšie na mieste Tritonu rovno postaviť nové kúpalisko. Dodal, že s kúpaliskom zdedilo mesto obrovský investičný dlh a o pozemky sa stále súdi.
Pozemky stále nie sú vysporiadané
Koncom júna portál Webnoviny informoval, že mesto sa opäť zaoberá otázkou budúcnosti Tritonu. Starostka časti Juh Anna Súkeníková pre web uviedla, že najväčším problémom je stále určenie vlastníckeho práva k pozemkom. Súdne spory sa naťahujú už dve desaťročia, pričom súd určil, že mesto nie je vlastníkom sporných pozemkov. Je však povinné majiteľom platiť náhrady za používanie pozemku, čo sa Košice snažia vyriešiť mimosúdnou cestou.
Ak by sa podarilo usporiadať pozemky do vlastníctva mesta, mestská časť Juh vyjadrila ochotu pomôcť Tritonu prinavrátiť život. Stále je tak otvorená možnosť, že sa Triton podarí zrekonštruovať, hoci nie je jasné, v akej podobe. Mestská časť však nemá dostatok financií na výkup pozemkov a kým súdne spory trvajú, nepovažuje za efektívne do nich investovať peniaze.
Mesto zdôrazňuje, že prevádzkuje ďalšie tri kúpaliská, a to Aničku, Červenú hviezdu a kúpalisko Rumanová v Mestskom parku, ktoré môžu ľudia využívať.
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