Koniec zastaranému klišé o zdravej strave. Dominika Cibulková vyvrátila mýtus o jedle, ktorý koluje medzi ľuďmi

Chudnutie sa u mnohých spája s jedálničkom, ktorý je jednotvárny a nie veľmi chutný. Zvyčajne obsahuje veľa zeleniny a ovocia, taktiež celozrnných potravín, orechov a rýb, ktoré sa v strave neustále opakujú. Zrejme aj preto mnohí nevydržia dlhšie obdobie dodržiavať diétne stravovanie a nakoniec sa vrátia k tomu, čo majú radi. Avšak práve čo sa týka jedálnička, ostala bývalá tenistka v nemom úžase, keďže zistila zaujímavú vec počas svojej premeny.

Hovorí sa, že človek sa učí celý život. Hoci Dominika Cibulková dlhé roky hrala súťažne tenis a venovala sa vrcholovému športu, počas zhadzovania kíl, do ktorého sa pustila pred vyše dvoma rokmi, odhalila príjemnú vec, o ktorej ani len netušila. Zrejme čakala, že diétna strava so zeleninou a ovocím nebude bohviečo, no z omylu ju vyviedla výživová poradkyňa, ktorá pre ňu pravidelne zostavovala jedálniček.

Pokrmy, ktoré chutia a zasýtia

Dnes má bývalá tenistka a mamička Jakubka a Ninky o vyše 25 kíl menej, čo znamená, že bola disciplinovaná nielen, čo sa týka cvičebných tréningov, ale aj stravovania. A hlavne, jedlá, ktoré mala na tanieri, boli tie správne, keďže ju dostali do vytúženého cieľa, v ktorom dosiahla štíhlu a vyšportovanú figúru. Určité pokrmy ju však prekvapili svojou chuťou.

„Tieto tri veci som v jedálničku fakt nečakala. Recepty ako opečená repa s tempehom? Tak po prvé som ani len netušila, čo je to tempeh. Po druhé som si absolútne nemyslela, že mi bude chutiť a že ma to ešte aj chutne zasýti. Našťastie, naša výživová poradkyňa Zuzka Lišková vie všetko tak uvariť, že si myslíte, že jete pomaly bryndzové halušky,“ povedala Dominika vo videu na sociálnej sieti, čím dala najavo, že aj na zdravých jedlách si vie človek poriadne pochutnať.

Ako ďalej priznala, zjavne miluje kombináciu slaných a sladkých jedál, takže keď si dá niečo slané, vzápätí musí mať aj sladké. „Taká sviečková na zelenine s opečenou hruškou? Mňam! Alebo napríklad jedna potravina na sto možností – ako taký špenát,“ pokračovala a ukázala viaceré pokrmy, kde možno využiť túto zeleninu, ako napríklad špenátové pyré alebo tuniakový šalát so špenátom a avokádom.

Jedlá uvádza v aplikácii