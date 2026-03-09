Koniec večnému problému s jedlom. Dominika Cibulková odhalila tajomstvo, ako skoncovať s prejedaním

Bývalá slovenská tenisová hviezda je známa nielen svojimi športovými úspechmi, ale aj tým, že sa dlhodobo venuje zdravému životnému štýlu. Sama sa prebojovala do cieľa, v ktorom má vyše 20 kíl menej, takže vie, čo funguje a čo by mohlo ostatným pomôcť.
Dominika Cibulková sa popri starostlivosti o dve rozkošné deti a veľkom boome okolo jej súkromia, za čo môže krach manželstva a nová známosť, venuje svojej aplikácii, v rámci ktorej radí ľuďom, ako schudnúť a zmeniť svoj životný štýl. Najnovšie sa podelila o jednoduchý trik, ktorý podľa nej môže pomôcť mnohým ľuďom prestať sa prejedávať a cítiť sa po jedle lepšie.
Zmena, ktorá ovplyvní hlad
Zabudnite na drastickú diétu či prísne obmedzenie. Práve naopak, ide o drobnú zmenu v prístupe k jedlu, ktorá je ľahko aplikovateľná v každodennom živote. Podľa Dominiky môže tento jednoduchý návyk pomôcť lepšie kontrolovať hlad, podporiť trávenie a zároveň prispieť k udržaniu dobrej postavy.
Mnohí ľudia dnes hľadajú rýchle riešenia v podobe rôznych diét či výživových plánov. Často však zabúdajú na to, že dlhodobé výsledky prinášajú najmä malé, udržateľné zmeny. Práve takýto prístup odporúča aj bývalá tenistka a namiesto boja s hladom radí skúsiť pochopiť, ako naše telo funguje a čo mu pomáha cítiť sa prirodzene sýte. „Ak toto začneš robiť, prestaneš sa večer prejedávať,“ začala Dominika vo videu, zverejnenom na Instagrame.
Dvojnásobná mamička to má očividne odskúšané na sebe a verí v účinnosť tohto triku. „Prečo si bola večer stále hladná, aj keď si mala pocit, že si toho cez deň zjedla akurát dosť? A teraz pravda, ktorá bolí. Možno ješ veľa, ale v zlom poradí. Mne extrémne pomohla jedna vec,“ pokračovala na sociálnej sieti.
