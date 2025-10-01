Koniec najčastejšej výhovorke, ktorá sabotuje vaše úsilie o chudnutie. Dominika Cibulková mnohým prehovorila do duše

Každá mama vie, aké je ľahké zabudnúť na seba. Starostlivosť o domácnosť, malé dieťa, no niečo podstatné ide do úzadia. Aj na to upozorňuje bývalá vrcholová športovkyňa, podľa ktorej je dôležité myslieť na svoje zdravie a telo. Po úžasnej premene je živým dôkazom toho, že sa to dá, stačí len chcieť a nemať výhovorky. A to má pritom doma dve malé šidlá a z domu neurobila ani jeden krok.
Vyzbrojená odhodlaním a pevnou vôľou dobehla do cieľa ako kráľovná. Dominika Cibulková v sebe bojovnosť nezaprie, o čom svedčí jej legendárny pokrik „pome“, ktorý zvykla spomínať na tenisových kurtoch, čím povzbudzovala samu seba, aby sa nevzdávala. Veľmi dobre vie, aké je to niekoľkokrát spadnúť a vzápätí sa postaviť na nohy. Dokázala to nielen v kariére, ale aj v súkromí, keď sa chcela dopracovať k svojmu novému „ja“.
Keď na cvičenie nie je čas
Aj v chudnutí zažila krízy a ako sama priznala, nebolo to vôbec jednoduché. Dnes si užíva plody svojej práce a stala sa akousi mentorkou pre ďalších ľudí, ktorí sa ocitli na začiatku svojej cesty za novou postavou. Sú v rovnakej pozícii, v akej bola aj Dominika, takže dvojnásobná mamička s nimi súcití a veľmi dobre vie, aké to je. Zároveň však upozorňuje na chyby, ktoré ich môžu vzdialiť od cieľa.
Výhovorky typu „nemám čas na cvičenie“ neberie do úvahy. Mnohí tak klamú samých seba a Dominika im to chce ukázať. „Prepínanie TV, scrollovanie alebo poriadny tréning? Voľba je na tebe, no výsledky prídu len s tou treťou možnosťou,“ napísala bývalá tenistka na Instagrame ku krátkemu videu, ktoré zdôrazňuje, čomu všetkému sú mnohí ochotní venovať svoj čas, ale na cvičenie zrazu nemajú priestor.
„Na cvičenie nemám čas. 10 minút prepínanie telky. 10 minút čakanie na rúru. 15 minút „scrollovanie“. Toto všetko je spolu 35 minút. A to stačí na celý tréning so mnou v ShapeApp, takže už žiadne výhovorky,“ hovorí Dominika vo zverejnenom videu na sociálnej sieti. Hoci trvá len pár sekúnd, je postačujúce na to, aby si mnohí uvedomili, že stačí len chcieť. Je dosť možné, že po jeho zhliadnutí sa pozrú pravde do očí a konečne sa odhodlajú spraviť krok k pohybu, ktorý môže byť úspešným začiatkom.
