Začali sa im rozchádzať názory. Dominika Cibulková prelomila mlčanie o zlome, ktorý rozhodol o krachu manželstva

Reprofoto: Instagram.com/lussimakeupartist, Instagram.com/domicibulkova

Jana Petrejová
Úprimné slová o konci jednej kapitoly života, ktorú nečakala. 

Navonok pôsobilo všetko harmonicky, no realita za zatvorenými dverami býva často iná. Známa tvár slovenského športu nedávno prekvapila otvoreným priznaním o konci jedného dôležitého životného obdobia. Tentokrát prezradila viac, čo za tým naozaj bolo a ako to bude u nich v rodine naďalej.

Spočiatku bolo ticho, dnes už však Dominika Cibulková hovorí o rozpade manželstva otvorene a bez dramatických slov tak, ako to naozaj je. Vedela, ako chce žiť, čo zrejme súviselo so športom, kde mala všetko naplánované. Podobne to bolo aj v súkromnom živote, ako uviedla podľa portálu Svetevity, odvolávajúc sa na časopis Slovenka.

Nie vždy to bolo dokonalé

Bolo to u nich tak, ako na začiatku každého vzťahu. S Michalom Navarom sa spoznávali, užívali si život a cestovali. Prišla svadba a dve rozkošné deti, a odrazu bolo treba riešiť bežné problémy a starosti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

“Rovnako pre mňa ako aktívnu športovkyňu nebolo jednoduché zaradiť sa do bežného života. Ale išlo to, aj keď nie vždy všetko bolo ideálne, katalógové. Časom tých problémov bolo viac, nebolo to jednoduché, ale ja som milovala pekný obraz našej rodiny, ktorý tam aj na sto percent bol,“ priznala Dominika Cibulková.

Ako ďalej bývalá tenistka priznala, potom prišiel kameň úrazu. “Ale v tom istom momente sa nám s Michalom názory začali rozchádzať. Už sme neboli tí istí dvadsaťpäťroční ľudia, ale každý mal na určité veci iný pohľad. Niekedy sa stáva, že ani tí dvaja ľudia nevedia, čo sa deje a začnú sa odsudzovať,” poznamenala.

Niekedy je lepšie ísť od seba

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac