Začali sa im rozchádzať názory. Dominika Cibulková prelomila mlčanie o zlome, ktorý rozhodol o krachu manželstva

Navonok pôsobilo všetko harmonicky, no realita za zatvorenými dverami býva často iná. Známa tvár slovenského športu nedávno prekvapila otvoreným priznaním o konci jedného dôležitého životného obdobia. Tentokrát prezradila viac, čo za tým naozaj bolo a ako to bude u nich v rodine naďalej.
Spočiatku bolo ticho, dnes už však Dominika Cibulková hovorí o rozpade manželstva otvorene a bez dramatických slov tak, ako to naozaj je. Vedela, ako chce žiť, čo zrejme súviselo so športom, kde mala všetko naplánované. Podobne to bolo aj v súkromnom živote, ako uviedla podľa portálu Svetevity, odvolávajúc sa na časopis Slovenka.
Nie vždy to bolo dokonalé
Bolo to u nich tak, ako na začiatku každého vzťahu. S Michalom Navarom sa spoznávali, užívali si život a cestovali. Prišla svadba a dve rozkošné deti, a odrazu bolo treba riešiť bežné problémy a starosti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
“Rovnako pre mňa ako aktívnu športovkyňu nebolo jednoduché zaradiť sa do bežného života. Ale išlo to, aj keď nie vždy všetko bolo ideálne, katalógové. Časom tých problémov bolo viac, nebolo to jednoduché, ale ja som milovala pekný obraz našej rodiny, ktorý tam aj na sto percent bol,“ priznala Dominika Cibulková.
Ako ďalej bývalá tenistka priznala, potom prišiel kameň úrazu. “Ale v tom istom momente sa nám s Michalom názory začali rozchádzať. Už sme neboli tí istí dvadsaťpäťroční ľudia, ale každý mal na určité veci iný pohľad. Niekedy sa stáva, že ani tí dvaja ľudia nevedia, čo sa deje a začnú sa odsudzovať,” poznamenala.
Nahlásiť chybu v článku