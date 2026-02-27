Koniec umelej krásy: Nela Pocisková stavila na prirodzenosť a fanúšikovia jej za úprimné fotky tlieskajú

Foto: Instagram/pociskova.nela

Dana Kleinová
Odhodila filtre aj retuš a ukázala zábery, ktoré vám vyrazia dych.

Nela Pocisková už v minulosti ukázala, že si nepotrebuje nič dokazovať a práve preto ju majú fanúšikovia tak radi. Na nič sa nehrá a aj keď sa jej niečo nepodarí, nemá problém sa o túto historku podeliť, aby ukázala, že aj jej sa takéto momenty stávajú. Napríklad keď viezla deti do školy a zle odbočila a tak sa namiesto do Petržalky dostala do Rakúska.

Speváčka, herečka a tanečníčka Nela Pocisková patrí k ľuďom, ktorých pracovný aj osobný život je dlhodobo mimoriadne intenzívny. Posledné mesiace pre ňu boli výrazne nabité – fanúšikom predstavila novú, osobnú skladbu venovanú rodine, oznámila, že sa vracia na tanečný parket, keďže mieri do populárnej šou Let’s Dance a najnovšie sa poriadne skomplikovala aj jej dejová linka v seriáli Dunaj, k vašim službám.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Stále ostáva svoja

Hoci by sa mohlo zdať, že s toľkými príležitosťami Nele stúpne sláva do hlavy, opak je pravdou. Speváčka sa totiž stále svojim fanúšikom prihovára rovnako autenticky ako predtým a práve to na nej ľudia milujú. Najnovšie pridala sériu fotografií seba, ktoré sa však výrazne líšia od toho, na čo sú ľudia na sociálnych sieťach zvyknutí.

„Všetko naokolo je umelé, tieto fotky zachytávajú mňa bez AI, bez retuše, bez filtrov, iba autentický portrét ako okno do DUŠE, a že tá moja je spojená s tou konskou, už dávno viem…“ napísala Nela k fotografiám, ktoré sú zachytené na film, ako herečka prezradila, a tak nie sú klasickými digitálnymi fotografiami, aké na Instagram pridáva každý.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

„Vzniklo umenie, fascinujúci spôsob zachytenia okamihu, bez akýchkoľvek príkras, v strede ranču autenticky, prirodzene a spontánne, presne tak silné ako bude tento rok koňa,“ opísala.

Zdá sa, že toto spoločné fotenie s Jakubom Klimom bolo správny krok, keďže túto autentickosť a prirodzenosť ocenili aj Nelini fanúšikovia. „Neli, toto je úplná nádhera. V dnešnom svete je tvoja autenticita ako dych čerstvého vzduchu. To tvoje vnútro z týchto fotiek úplne žiari, cítiť z toho neskutočný pokoj a silu zároveň. Si nádherná,“ odkázala napríklad jedna fanúšička v komentároch.

Ďalšie komentáre zneli ako „Super.“ či „Krásne.“ a zároveň sa tiež objavila prosba o to, aby Nela použila takéto fotografie aj na obálku ďalšieho albumu, keďže si vraj zaslúžia takto vyniknúť.

