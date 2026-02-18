Keď sa snaha o dokonalosť vymkne spod kontroly: Nela Pocisková zažila trapas a zablúdila do iného štátu

Herečka a speváčka Nela Pocisková a Filip Tůma patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Okrem úspešných kariér ich však naplno zamestnáva aj rodičovstvo. Vychovávajú dve deti a ich dni sa točia medzi pracovnými povinnosťami, školskými aktivitami a rodinným životom.
Obracajú sa jedna radosť. Ako naznačila Nela Pocisková v rozhovore pre Teleráno, ich rodinný život je občas chaotický. Našťastie, nie sú na to úplne sami. “Mám úžasnú podporu v rodine a v mojej Miriamke, ktorá k nám chodí pomáhať mi s deťmi a tak ďalej. Takže bez tejto podpory by to úplne nešlo,” poznamenala umelkyňa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo sa stalo?
Bežný deň tejto štvorčlennej rodiny plynie bez pevného scenára. Zdá sa, že u nich doma sa netlačí na pílu – dni prežívajú spontánne, bez presných plánov a prísneho harmonogramu. S výnimkou povinností, ktoré majú dané každý deň. “My jednoducho nemáme žiadny režim, žiadny systém. Každý deň je úplne iný. Bez tej podpory môjho okolia a najbližších si to neviem úplne predstaviť,” pokračovala a opäť spomenula, akú má úžasnú pomoc.
Hoci rodine vládne sloboda a nie diktát plánovacieho kalendára, nie vždy je to výhoda. Vo víre každodenných povinností sa Nele stala jedna nepríjemná vec, z ktorej sa dnes už len smeje. Ide o odvrátenú stránku spontánneho života bez zoznamu úloh a plánovania a ide tiež o dôkaz toho, že aj speváčke, ktorá sa snaží byť stopercentná, sa môže udiať chaotická vec.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
“Napríklad včerajšie ráno vzniklo zaujímavo. Ráno som sa zobudila neskoro. Praskla som boxík na desiatu a nakoniec som sadla do auta a namiesto toho, aby som odbočila do Petržalky, som išla do Rakúska. V Rakúsku som sa otočila a išla odviezť deti do školy a potom som pokračovala. Nádherný deň. A takto sa mi to sem-tam stáva,” poznamenala otvorene speváčka.
Nahlásiť chybu v článku