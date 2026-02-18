Keď sa snaha o dokonalosť vymkne spod kontroly: Nela Pocisková zažila trapas a zablúdila do iného štátu

Foto: Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Zhon si vypýtal svoju daň.

Herečka a speváčka Nela Pocisková a Filip Tůma patria k najstabilnejším párom slovenského šoubiznisu. Okrem úspešných kariér ich však naplno zamestnáva aj rodičovstvo. Vychovávajú dve deti a ich dni sa točia medzi pracovnými povinnosťami, školskými aktivitami a rodinným životom.

Obracajú sa jedna radosť. Ako naznačila Nela Pocisková v rozhovore pre Teleráno, ich rodinný život je občas chaotický. Našťastie, nie sú na to úplne sami. “Mám úžasnú podporu v rodine a v mojej Miriamke, ktorá k nám chodí pomáhať mi s deťmi a tak ďalej. Takže bez tejto podpory by to úplne nešlo,” poznamenala umelkyňa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Čo sa stalo?

Bežný deň tejto štvorčlennej rodiny plynie bez pevného scenára. Zdá sa, že u nich doma sa netlačí na pílu – dni prežívajú spontánne, bez presných plánov a prísneho harmonogramu. S výnimkou povinností, ktoré majú dané každý deň. “My jednoducho nemáme žiadny režim, žiadny systém. Každý deň je úplne iný. Bez tej podpory môjho okolia a najbližších si to neviem úplne predstaviť,” pokračovala a opäť spomenula, akú má úžasnú pomoc.

Hoci rodine vládne sloboda a nie diktát plánovacieho kalendára, nie vždy je to výhoda. Vo víre každodenných povinností sa Nele stala jedna nepríjemná vec, z ktorej sa dnes už len smeje. Ide o odvrátenú stránku spontánneho života bez zoznamu úloh a plánovania a ide tiež o dôkaz toho, že aj speváčke, ktorá sa snaží byť stopercentná, sa môže udiať chaotická vec.

“Napríklad včerajšie ráno vzniklo zaujímavo. Ráno som sa zobudila neskoro. Praskla som boxík na desiatu a nakoniec som sadla do auta a namiesto toho, aby som odbočila do Petržalky, som išla do Rakúska. V Rakúsku som sa otočila a išla odviezť deti do školy a potom som pokračovala. Nádherný deň. A takto sa mi to sem-tam stáva,” poznamenala otvorene speváčka.

Bežný deň známeho páru

