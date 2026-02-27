Zmena účesu aj vtipný odkaz: Barbora Chlebcová zo seriálu Dunaj očarila novým vzhľadom a pobavila fanúšikov

Foto: Profimedia/ TV Markíza

Dana Kleinová
Neodbytná Tereza z Dunaja sa ukázala v novom svetle.

Pri kope povinností niekedy môže žena zabudnúť sama na seba a robiť veci len tak pre radosť. Svoje o tom vedia aj ženy zo šoubiznisu, ktoré sa nevenujú len jednej oblasti. Napríklad herečky, ktoré sú zároveň speváčkami, alebo také, ktoré sa venujú ešte aj moderovaniu.

Vo švungu sa často nájde aj Barbora Chlebcová, ktorej hlas poznajú poslucháči z rádia, no v súčasnosti je viac známa z televíznych obrazoviek. V Dunaji, k vašim službám totiž hrá neodbytnú Terezu, ktorá vždy vie, čo chce a ktorá sa už čoskoro dozvie správy, ktoré ňou otrasú. Posledná odvysielaná epizóda totiž ukázala, že Adela, s ktorou boli najprv kamarátky, po afére s Holubcom čaká jeho dieťa.

Zaslúžené osvieženie v salóne

V Dunaji ju diváci poznajú s ryšavými vlasmi po ramená, ktoré väčšinou v práci nosí zopnuté dohora, zatiaľ čo v scénach doma ich nosí rozpustené. Vždy je pritom upravená a hoci v tomto období žehličku na vlasy určite nemala, Terezine vlasy sú vždy hladké a dokonalé.

Čo sa týka jej predstaviteľky, tá preferuje skôr kratšie strihy a nebojí sa aj drobných vlniek, ktorými ich občas osvieži. Tentoraz však šla do niečoho elegantnejšieho a rovnejšieho a hoci to nie je žiadna veľká zmena, je vidieť, že Barbora je vždy trendy a vie, čo sa nosí nielen u nás, ale aj vo svete.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ondrej Grňa (@ondrejgrnaofficial)

Na videu zo salóna si zapózovala a nechýbal ani humorný moment, keďže je herečka právom známa aj svojím zmyslom pre humor. V salóne totiž hralo Rádio Melody a nie Rádio Expres, v ktorom pôsobí, a tak oznámila „boli sme kamoši, už nie sme“. Tento moment ako aj jej nový vzhľad s osvieženým zostrihom najlepšie vystihol komentár pod videom: „Krásna a sebavedomá.“

Zdá sa tak, že Barbora má predsa len so svojou postavou niečo spoločné a to to, že sebavedomie jej nechýba. V prípade moderátorky však nejde o nič prehnané a je zjavné, že si vie spraviť aj srandu sama zo seba.

