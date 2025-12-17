Koniec Oscarov, ako ich poznáme: Opúšťajú televízne obrazovky. Od roku 2029 budú dostupné na YouTube

Foto: SITA (AP Photo/John Locher)

Dana Kleinová
TASR
YouTube získa globálne práva na streamovanie Oscarov až do roku 2033.

Udeľovanie filmových Oscarov sa od roku 2029 presunie z americkej televízie ABC na platformu YouTube, oznámila v stredu Akadémia filmových umení a vied (AMPAS). ABC bude vo vysielaní slávnostného odovzdávania týchto cien pokračovať až do roku 2028, kedy sa bude konať jubilejný 100. ročník udeľovania Oscarov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

YouTube získa globálne práva na streamovanie Oscarov až do roku 2033. Platforma sa bude venovať všetkému, čo s oceneniami súvisí, vrátane reportáží z červeného koberca, oznámenia nominácií na Oscarov a udeľovania cien Governors Awards.

Foto: SITA/AP

Prinesú ich divákom po celom svete

„Sme nadšení, že sme s platformou YouTube uzavreli mnohostranné globálne partnerstvo, ktoré bude budúcim domovom Oscarov a celoročného programu Akadémie,“ povedali výkonný riaditeľ AMPAS Bill Kramer a jej prezidentka Lynette Howellová Taylorová.

„Akadémia je medzinárodná organizácia a toto partnerstvo nám umožní rozšíriť prístup k práci Akadémie čo najširšiemu publiku na celom svete, čo bude prospešné pre členov našej Akadémie a filmovú komunitu,“ dodali.

Hoci viaceré významné udeľovania cien už v minulosti uzavreli dohody aj so streamovacími platformami, Oscary sú prvé zo štyroch najprestížnejších – popri cenách Grammy, Emmy a Tony – ktoré sa úplne vzdávajú televízneho vysielania, uvádza AP.

Jeden z celosvetovo najviac sledovaných programov tak bude v rukách spoločnosti Google. Živý prenos slávnostného udeľovania Oscarov by mal byť na YouTube dostupný zadarmo. Finančné podmienky dohody zverejnené neboli.

„Oscary sú jednou z našich základných kultúrnych inštitúcií, ktoré oceňujú vynikajúce príbehy a umelecké výkony,“ povedal Neal Mohan, výkonný riaditeľ YouTube. „Spolupráca s AMPAS, ktorej cieľom je priniesť túto oslavu umenia a zábavy divákom po celom svete, inšpiruje novú generáciu kreativity a milovníkov filmu a zároveň zostane verná tradícii Oscarov,“ dodal.

