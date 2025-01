Úprimná spoveď Dominiky Cibulkovej: Priznala krízy počas chudnutia, v najťažších situáciách ju zachránila jedna vec

Ruku na srdce. Odoprieť si svoje obľúbené jedlá a odmietať oslavy či nedeľné obedy so svojou rodinou je veľmi tvrdý oriešok. Bez pevnej vôle to nedokáže takmer nikto. Nehovoriac o tom, že je potrebné sa ešte aj viac hýbať. Dokopať sa k chudnutiu je niekedy ťažšie ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vedela by o tom rozprávať bývalá tenistka, ktorá má za sebou náročné momenty. Keby nebolo jednej veci, možno by na ceste za novým „ja“ nezotrvala.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dominika Cibulková opäť ukázala, že má v sebe dravého bojovníka, ktorý si ide za svojím cieľom, aj keby sa dialo čokoľvek. Viackrát to predviedla na tenisových kurtoch a hoci s kariérou skončila, sila a odhodlanie ju neopustili. Tentoraz si vyskúšala, či je schopná víťazstva v oblasti chudnutia. Výsledok? Ručička na váhe ukazuje o 23 kíl menej. Dominika dosiahla úspech. Znovu.

Vďaka tomu pokračovala v chudnutí

Trvalo 14 mesiacov, kým sa dostala tam, kde je teraz. Podľa sociálnych sietí, na ktorých je aktívna a fanúšikov pravidelne zásobuje novinkami zo svojho súkromia, sa zdá, že to bola hladká cesta. Jeden by povedal, že chudnutím prešla bez akýchkoľvek problémov. Zdanie však klame. Dominika nechce v ničom svojich fanúšikov zavádzať, a tak otvorene prehovorila o tom, že to vôbec nebolo jednoduché. Práve naopak. Bolo to pre ňu veľmi ťažké a musela čeliť aj krízam.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗲𝗔𝗽𝗽 (@shapeapp.space)



Je úplne normálne, keď si niekto prechádza chudnutím, že prídu náročné situácie, ktoré vyskúšajú, či je naozaj dostatočne silný. Dominika priznala, že jej v takýchto chvíľach veľmi pomohla jedna vec. „Úprimne sa musím priznať, že mi veľakrát vaša podpora zo sociálnych sietí pomohla prekonať krízy v tých najťažších situáciách. Nebudem sa teraz tváriť, že som to zvládla ľavou zadnou, pretože je to ťažké. Je to naozaj veľmi ťažké,“ povedala Dominika v krátkom videu zverejnenom na Instagrame.

Dôvod vzniku aplikácie