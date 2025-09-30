Konečne sa dočkali. Do Dunaja, k vašim službám sa vrátila postava, na ktorú sa diváci pýtali od začiatku série

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Čakali na neho od predošlej série a konečne sa dočkali.

V seriáli Dunaj, k vašim službám sa diváci oficiálne rozlúčia s postavou až vtedy, keď zomrie – aj to musí byť jeho smrť ukázaná, aby tomu uverili a vedeli, že neexistujú žiadne zadné vrátka. Tak to napríklad bolo prvýkrát pri Petrovi Kučerovi, a práve preto diváci len ťažko verili tomu, keď neskôr skutočne zahynul. 

Navyše seriál nemá núdzu ani o romantické príbehy s tragickým koncom. Klára prišla o Petra, Helga o Ludwiga, Lena o Kaspera a šťastie v láske nemala ani Šarlota. Zdalo sa, že rovnaké sklamanie čakalo aj Alenku, keď musel Michal náhle odísť a skrývať sa, aby nemusel ísť na front. O to viac sa diváci potešili, keď sa na konci 10. série vrátil späť do Bratislavy.

Konečne je späť

Na konci 10. série diváci sledovali, ako Alenka nasadla do vlaku, aby odišla z Bratislavy, zatiaľ čo krátko potom prišiel vlak, z ktorého vystúpil Michal. Minuli sa, a keďže Alenka už nechcela ostať v Bratislave, zdalo sa, že sa ich cesty viac neskrížia. Nakoniec sa však vrátila, no po Michalovi dlhé týždne nebolo na obrazovkách ani stopy. To sa však zmení.

Foto: TV Markíza (press)

Hoci má teraz Alenka plné ruky práce so špionážou a namiesto módy sa plne angažuje v odboji, zdá sa, že konečne príde čas aj na romantiku. Tú si rozhodne po poslednej sérii zaslúži, keďže zažívala veľkú stratu potom, ako Marína zomrela pri pôrode a prišla tiež o otca. Michalov návrat tak bol dlho očakávaný.

Diváci pritom nebudú musieť čakať dlho. Už dnes uvidia herca Petra Pechu späť v seriáli. Na dojímavé stretnutie si budú musieť počkať až na koniec 9. epizódy, no bude stáť za to. Alenka totiž nebude môcť uveriť vlastným očiam. Zatiaľ nie je známe, ako sa bude ich príbeh vyvíjať a či sa odteraz bude Michal v seriáli objavovať častejšie, no jedno je isté – je živý a zdravý a opäť po boku svojej snúbenice.

