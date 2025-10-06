Komentáre hovoria za všetko. Fanúšikovia Mira Jaroša nešetria chválou na jeho novinku, vrátil ich do minulosti

Hudba má silu prebúdzať spomienky a spájať generácie. Spevák Miro Jaroš svojou novinkou priniesol nielen poctu minulým časom, ale aj dávku radosti a úprimnosti, ktorá zasiahla fanúšikov naprieč vekovými skupinami.
Miro Jaroš predstavil novinku NEPRESTAŇ, ktorá prináša návrat do čias deväťdesiatych rokov. Spevák v nej zachytáva atmosféru mladosti, radosti a spomienok na obdobie, keď sa sny zdali byť nadosah. Videoklip aj pieseň sú nostalgickým pohľadom späť, no zároveň nesú pozitívnu energiu a odkaz pre dnešných poslucháčov, aby nikdy neprestali veriť svojim snom. Ako napísal na svojom Instagrame, skladba je pozvánkou na zábavu, spomínanie a návrat k bezstarostnej hudbe deväťdesiatych rokov.
Pieseň je na svete a fanúšikovia sú unesení
Ako napísal bez akýchkoľvek prikrášlení na svojom Instagrame: „NEPRESTAŇ je vonkuuuu. Pozerajte klip, zabávajte sa, spomínajme na roky „90te“.“ Spevák tak pozval svojich priaznivcov na výlet do minulosti, ktorú zachytil vo videoklipe plnom farieb, nostalgie a radosti z detstva.
Pod príspevkom sa okamžite objavila vlna pozitívnych reakcií. „Miro, toto je perfektné,“ „Najväčšia „pecka“, spomienka na moju mladosť!“ píšu fanúšikovia, ktorí skladbu označujú za jeho najemotívnejší projekt. Mnohí oceňujú, že spevák dokáže vytvárať hodnoty nielen pre deti, ale aj pre celú spoločnosť.
Niektorí sa priznali, že v nich novinka prebudila osobné spomienky. „Mne zomrela sestra ešte mladšia ako Barbara a toto sme spolu počúvali,“ napísala jedna z komentujúcich. Iní si všimli detaily klipu, ktoré podľa nich presne vystihujú atmosféru deväťdesiatych rokov. „Tie deti… Úplne ich zmenšené kópie, hlavne to dievčatko. Ako keby som Barbaru videla.“
Videoklip k piesni si divákov nezískal iba svojou hudbou, ale aj autentickým spracovaním a emóciou, ktorú z neho cítiť už od prvých sekúnd. „Krásne! Dojemné! Dôsledne zamerané na detaily,“ napísala fanúšička, ktorá dodala, že video jej vyčarilo úsmev a dobilo ju energiou. Mnohí spomínajú, že mali pri sledovaní zimomriavky, čo len potvrdzuje, že skladba zasiahla ľudí hlbšie, ako by možno čakali.
