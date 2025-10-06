Komentáre hovoria za všetko. Fanúšikovia Mira Jaroša nešetria chválou na jeho novinku, vrátil ich do minulosti

Foto: Instagram (jarosmiro)

Frederika Lyžičiar
Pieseň, ktorá pohladí dušu aj rozveselí srdce.

Hudba má silu prebúdzať spomienky a spájať generácie. Spevák Miro Jaroš svojou novinkou priniesol nielen poctu minulým časom, ale aj dávku radosti a úprimnosti, ktorá zasiahla fanúšikov naprieč vekovými skupinami.

Miro Jaroš predstavil novinku NEPRESTAŇ, ktorá prináša návrat do čias deväťdesiatych rokov. Spevák v nej zachytáva atmosféru mladosti, radosti a spomienok na obdobie, keď sa sny zdali byť nadosah. Videoklip aj pieseň sú nostalgickým pohľadom späť, no zároveň nesú pozitívnu energiu a odkaz pre dnešných poslucháčov, aby nikdy neprestali veriť svojim snom. Ako napísal na svojom Instagrame, skladba je pozvánkou na zábavu, spomínanie a návrat k bezstarostnej hudbe deväťdesiatych rokov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Mimóza (@mimoza_podcast)

Pieseň je na svete a fanúšikovia sú unesení

Ako napísal bez akýchkoľvek prikrášlení na svojom Instagrame: „NEPRESTAŇ je vonkuuuu. Pozerajte klip, zabávajte sa, spomínajme na roky „90te“.“ Spevák tak pozval svojich priaznivcov na výlet do minulosti, ktorú zachytil vo videoklipe plnom farieb, nostalgie a radosti z detstva.

Pod príspevkom sa okamžite objavila vlna pozitívnych reakcií. „Miro, toto je perfektné,“ „Najväčšia „pecka“, spomienka na moju mladosť!“ píšu fanúšikovia, ktorí skladbu označujú za jeho najemotívnejší projekt. Mnohí oceňujú, že spevák dokáže vytvárať hodnoty nielen pre deti, ale aj pre celú spoločnosť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Miro Jaros (@jarosmiro)


Niektorí sa priznali, že v nich novinka prebudila osobné spomienky. „Mne zomrela sestra ešte mladšia ako Barbara a toto sme spolu počúvali,“ napísala jedna z komentujúcich. Iní si všimli detaily klipu, ktoré podľa nich presne vystihujú atmosféru deväťdesiatych rokov. „Tie deti… Úplne ich zmenšené kópie, hlavne to dievčatko. Ako keby som Barbaru videla.“

Videoklip k piesni si divákov nezískal iba svojou hudbou, ale aj autentickým spracovaním a emóciou, ktorú z neho cítiť už od prvých sekúnd. „Krásne! Dojemné! Dôsledne zamerané na detaily,“ napísala fanúšička, ktorá dodala, že video jej vyčarilo úsmev a dobilo ju energiou. Mnohí spomínajú, že mali pri sledovaní zimomriavky, čo len potvrdzuje, že skladba zasiahla ľudí hlbšie, ako by možno čakali.

Hudba, vďaka ktorej sa sny zdali možné

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac