Známa banka urobila veľké rozhodnutie: Prevezme dcérsku spoločnosť, má ísť o strategický krok

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Raiffeisen kupuje rumunskú banku Garanti za stovky miliónov.

Rakúsky finančný ústav Raiffeisen Bank International (RBI) v sobotu oznámil, že za 591 miliónov eur kúpi rumunskú banku Garanti, ktorá je dcérou španielskeho finančného gigantu BBVA. Ide o prvú významnú akvizíciu realizovanú skupinou Raiffeisen za ostatné roky.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Generálny riaditeľ RBI Johann Strobl uviedol, že jeho banka má silnú kapitálovú základňu a usiluje sa o organický rast aj akvizície na svojich kľúčových trhoch. „Táto transakcia je významným strategickým krokom na jednom z najatraktívnejších bankových trhov v strednej a vo východnej Európe, a to v krajine, ktorú veľmi dobre poznáme,“ uviedol Strobl vo vyhlásení o akvizícii.

RBI sa po akvizícii posilní na rumunskom trhu

Po prevzatí banky Garanti by sa RBI mala stať treťou najväčšiu bankou na rumunskom trhu. Očakáva sa, že transakcia sa dokončí v záverečnom kvartáli tohto roka. RBI plánuje Garanti spojiť so svojimi existujúcimi rumunskými jednotkami. Pre RBI, ktorá je dlhodobo pod tlakom, aby sa stiahla z Ruska, sa akvizícia v Rumunsku považuje za bod obratu.

