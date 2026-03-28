Na obrazovkách STVR ho neuvidíte: Záznam z udeľovania ocenení Radio_Head Awards nebude odvysielaný

Ak ste si chceli pozrieť záznam z udeľovania známych ocenení v televízii, máte smolu. STVR ho neodvysiela.
Využili ho na prezentáciu osobných a politických názorov, tvrdí
Ako informuje Denník N, záznam z udeľovania ocenení Radio_Head Awards mal byť odvysielaný v nedeľu 20:40 na Dvojke. Napokon je však všetko inak. Vedenie argumentuje tým, že podujatie prekročilo rámec hudobných cien.
„Niektorí účinkujúci ho využili ako platformu na prezentáciu osobných a politických postojov,“ uviedla podľa Denníka N STVR vo svojom stanovisku. Napokon dodala, že ľudia si odovzdávanie cien mohli pozrieť online.
