Na obrazovkách STVR ho neuvidíte: Záznam z udeľovania ocenení Radio_Head Awards nebude odvysielaný

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
Podujatie malo prekročiť rámec hudobných cien, tvrdí.

Ak ste si chceli pozrieť záznam z udeľovania známych ocenení v televízii, máte smolu. STVR ho neodvysiela. 

Využili ho na prezentáciu osobných a politických názorov, tvrdí

Ako informuje Denník N, záznam z udeľovania ocenení Radio_Head Awards mal byť odvysielaný v nedeľu 20:40 na Dvojke. Napokon je však všetko inak. Vedenie argumentuje tým, že podujatie prekročilo rámec hudobných cien.

„Niektorí účinkujúci ho využili ako platformu na prezentáciu osobných a politických postojov,“ uviedla podľa Denníka N STVR vo svojom stanovisku. Napokon dodala, že ľudia si odovzdávanie cien mohli pozrieť online.

V ústave má byť možnosť skrátiť volebné obdobie referendom, hovorí prezident Pellegrini

