Kolaps strechy železničnej stanice sa zvrhol na masové protesty: Napätie v Srbsku sa stupňuje, toto odkazuje prezident

Srbský prezident Aleksandar Vučić v utorok odmietol možný útek z krajiny. Zároveň obvinil zahraničné spravodajské služby z pokusov o jeho zosadenie.

„Budem bojovať za Srbsko a slúžiť len svojmu srbskému ľudu a všetkým ostatným občanom Srbska. Nikdy nebudem slúžiť cudzincom, ktorí sa snažia poraziť, ponížiť a zničiť Srbsko,“ vyhlásil Vučič vo videu na Instagrame.

Protesty, ktoré vyvolal kolaps strechy na železničnej stanici v Novom Sade, okrem kritiky korupcie poukazujú aj na Vučićovu autokratickú vládu. Kritici prirovnávajú prezidenta k al-Asadovi a predpovedajú, že by mohol tiež utiecť z krajiny, ak príde o moc.

Vučić tvrdí, že protesty financuje Západ, aby ho zbavil moci, a sľubuje, že „v nadchádzajúcich dňoch odhalí detaily“. Deklaruje, že Srbsko bude neutrálne s blízkymi vzťahmi s Ruskom a Čínou, pričom odmieta sankcie voči Moskve za inváziu Ukrajiny.

V parlamente sa momentálne diskutuje o návrhu zákona o „registroch zahraničných agentov“, čo by mohlo poškodiť občiansku spoločnosť a obmedziť slobodu prejavu v Srbsku. Predstavovalo by to tiež odklon od snahy Srbska o vstup do Európskej únie.