Kofola spravila zásadné rozhodnutie: Kupuje podiel v známych značkách, takýto krok ste zrejme nečakali

Skupina Kofola pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia v Latinskej Amerike. Po investíciách do kávových fariem v Kolumbii a Paname teraz vstupuje do spoločnosti Alta Fermentación, ktorá v Paname, Kolumbii a Ekvádore prevádzkuje minipivovary, pražiareň kávy aj rumovú destilérku spolu so sieťou pohostinstiev, reštaurácií a kaviarní.
Ako informovala v tlačovej správe, kupuje 49-percentný podiel v spoločnosti, ktorá dosahuje ročné tržby presahujúce 20 miliónov dolárov a zamestnáva viac ako 400 ľudí. Jej portfólio stojí najmä na značkách remeselných pív, kávovom brande COLO Coffee a prémiovom panamskom rume Pedro Mandinga.
Od kávy k širšiemu rozvoju
Latinská Amerika sa pre Kofolu stala strategickým regiónom najprv vďaka káve. Postupne sa však ukázalo, že ponúka priestor aj pre ďalšie nápojové segmenty. „Do Latinskej Ameriky nás pôvodne zaviedla káva. Kolumbia a Panama nám však otvorili možnosti ďalšieho rozvoja,“ uviedol Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny Kofola.
Akvizícia podľa neho prináša tri uznávané minipivovary, lokálne značky pív dostupné v čapovanej podobe a sieť takmer 40 autentických prevádzok. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohrala aj podobná filozofia podnikania. Zakladatelia Alta Fermentación pracujú s nápojmi komplexne, od pôvodu surovín až po finálny produkt, čo vytvára priestor na spoluprácu.
Silné značky a ambície rásť
Jednou z hlavných značiek skupiny je panamské pivo La Rana Dorada, ktoré je na trhu od roku 2010. V Kolumbii sa vyrábajú značky Pola del Pub a Germania, ktoré spolu s konceptom pohostinstiev oslovia viac ako pol milióna návštevníkov ročne. Tretí pivovar pôsobí v Ekvádore pod značkou Sinners.
Súčasťou skupiny je aj kávový brand COLO Coffee s deviatimi kaviarňami a panamská rumová destilérka Pedro Mandinga. Očakávaná EBITDA spoločnosti za minulý rok sa pohybuje okolo 4 miliónov dolárov. Kofola sa týmto krokom stáva menšinovým vlastníkom spoločnosti a rozširuje svoje pôsobenie v Latinskej Amerike aj o Ekvádor. Cenu transakcie sa obe strany rozhodli nezverejniť, jej vysporiadanie sa očakáva do konca prvej polovice roku 2026.
Len nedávno sme vás pritom informovali, že skupina Kofola ČeskoSlovensko rozšírila svoje pôsobenie mimo nápojového segmentu, keď kúpila 100-percentný podiel v českej spoločnosti Nobilis Tilia, ktorá sa od roku 1994 venuje výrobe prírodnej aromaterapeutickej kozmetiky, čím sa stala súčasťou bylinkového portfólia Kofoly spolu so spoločnosťou LEROS.
Akvizícia nadväzuje na dlhodobý rozvoj bylinkového segmentu skupiny, ktorý Kofola buduje od roku 2018, a má ambíciu posilniť pozíciu prírodnej kozmetiky nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hodnota transakcie zverejnená nebola, vedenie Nobilis Tilia zostáva nezmenené, pričom zakladatelia firmy budú naďalej pôsobiť ako poradcovia.
