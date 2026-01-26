Kofola spravila zásadné rozhodnutie: Kupuje podiel v známych značkách, takýto krok ste zrejme nečakali

Foto: Kofola

Nina Malovcová
Kupuje podiel v pivovaroch, kaviarňach aj rumovej destilérke.

Skupina Kofola pokračuje v rozširovaní svojho pôsobenia v Latinskej Amerike. Po investíciách do kávových fariem v Kolumbii a Paname teraz vstupuje do spoločnosti Alta Fermentación, ktorá v Paname, Kolumbii a Ekvádore prevádzkuje minipivovary, pražiareň kávy aj rumovú destilérku spolu so sieťou pohostinstiev, reštaurácií a kaviarní.

Ako informovala v tlačovej správe, kupuje 49-percentný podiel v spoločnosti, ktorá dosahuje ročné tržby presahujúce 20 miliónov dolárov a zamestnáva viac ako 400 ľudí. Jej portfólio stojí najmä na značkách remeselných pív, kávovom brande COLO Coffee a prémiovom panamskom rume Pedro Mandinga.

Od kávy k širšiemu rozvoju

Latinská Amerika sa pre Kofolu stala strategickým regiónom najprv vďaka káve. Postupne sa však ukázalo, že ponúka priestor aj pre ďalšie nápojové segmenty. „Do Latinskej Ameriky nás pôvodne zaviedla káva. Kolumbia a Panama nám však otvorili možnosti ďalšieho rozvoja,“ uviedol Jannis Samaras, generálny riaditeľ skupiny Kofola.

Foto: Kofola

Akvizícia podľa neho prináša tri uznávané minipivovary, lokálne značky pív dostupné v čapovanej podobe a sieť takmer 40 autentických prevádzok. Dôležitú úlohu pri rozhodovaní zohrala aj podobná filozofia podnikania. Zakladatelia Alta Fermentación pracujú s nápojmi komplexne, od pôvodu surovín až po finálny produkt, čo vytvára priestor na spoluprácu.

Silné značky a ambície rásť

Jednou z hlavných značiek skupiny je panamské pivo La Rana Dorada, ktoré je na trhu od roku 2010. V Kolumbii sa vyrábajú značky Pola del Pub a Germania, ktoré spolu s konceptom pohostinstiev oslovia viac ako pol milióna návštevníkov ročne. Tretí pivovar pôsobí v Ekvádore pod značkou Sinners.

Súčasťou skupiny je aj kávový brand COLO Coffee s deviatimi kaviarňami a panamská rumová destilérka Pedro Mandinga. Očakávaná EBITDA spoločnosti za minulý rok sa pohybuje okolo 4 miliónov dolárov. Kofola sa týmto krokom stáva menšinovým vlastníkom spoločnosti a rozširuje svoje pôsobenie v Latinskej Amerike aj o Ekvádor. Cenu transakcie sa obe strany rozhodli nezverejniť, jej vysporiadanie sa očakáva do konca prvej polovice roku 2026.

Len nedávno sme vás pritom informovali, že skupina Kofola ČeskoSlovensko rozšírila svoje pôsobenie mimo nápojového segmentu, keď kúpila 100-percentný podiel v českej spoločnosti Nobilis Tilia, ktorá sa od roku 1994 venuje výrobe prírodnej aromaterapeutickej kozmetiky, čím sa stala súčasťou bylinkového portfólia Kofoly spolu so spoločnosťou LEROS.

Akvizícia nadväzuje na dlhodobý rozvoj bylinkového segmentu skupiny, ktorý Kofola buduje od roku 2018, a má ambíciu posilniť pozíciu prírodnej kozmetiky nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Hodnota transakcie zverejnená nebola, vedenie Nobilis Tilia zostáva nezmenené, pričom zakladatelia firmy budú naďalej pôsobiť ako poradcovia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľký krok obľúbenej Kofoly: Firma kupuje známu značku, čo to znamená pre zákazníkov?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac