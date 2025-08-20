Kedy prídete o časť dôchodku a môžete prísť aj o celý? Tieto informácie by mali poznať súčasní aj budúci seniori

Foto: TASR archív/SITA

Dana Kleinová
Dôchodky
Sociálna poisťovňa udržiava informovaných budúcich aj súčasných seniorov.

Sociálna poisťovňa neustále udržiava svojich klientov informovaných. Či už ide o živnostníkov, rodičov či zamestnancov, poskytne im cenné rady, ako vyriešiť každý problém, ktorý je v ich právomoci a získať peniaze v prípade, že na ne majú nárok. Čo sa týka dôchodcov, informuje nielen tých súčasných, ale tiež budúcich.

Potom, ako dôchodca získa nárok na dôchodok, je dôležité informovať sa o ňom viac. Napríklad, ak dôjde k súbehu nárokov, Sociálna poisťovňa uvádza, že nie je možné poberať viacero dôchodkov v ich plnej výške. Či už ide o invalidné alebo pozostalostné dôchodky, ktoré sú daným osobám priznané súčasne so starobným, v plnej sume sa vždy vypláca iba ten, ktorého suma je vyššia.

Kedy prídete o časť dôchodku

To však nie je všetko. Dôležitou informáciou, ktorú by mali seniori poznať, je premlčacia doba nároku na výplatu dôchodku. Tá sa berie do úvahy, ak poistenec žiada starobný dôchodok priznať od spätného dátumu. Môže sa totiž stať, že príde aj o celý rok súm dôchodkov, pretože sa rozhodol ísť do penzie neskôr.

„Nárok na výplatu starobného dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý starobný dôchodok alebo jeho časť patrili,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa a dodáva: „Uvedená lehota neplynie počas konania o starobný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený.“

Dôchodca tak potenciálne môže prísť o časť dôchodku, no nikdy sa nemôže stať, že by prišiel o celý a to ani vtedy, keď rieši exekučné zrážky. Nárok na starobný dôchodok totiž nezaniká uplynutím času a môže zaniknúť jedine smrťou fyzickej osoby, ktorá dôchodok poberá.

