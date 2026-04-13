„Keď kus asfaltu zarába viac na hodinu ako ty:“ Slovákov pobúrilo 20-eurové parkovné v Demänovskej doline

Ilustračná foto: Carodejnictvionline, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Ľudí nahnevala výška parkovného.

Nech sa vyberiete na výlet kamkoľvek, na nejednom mieste musíte zaplatiť nemalé parkovné. Ľudí ale nahnevalo, že si zaň v Demänovskej doline pýtajú až 20 eur. Inde podobné sumy zaplatíte aj za týždeň.

Parkovanie za 20 eur

Ako upozornili TV Noviny, vo facebookovej skupine Turista sa objavil príspevok, v ktorom nahnevaný autor poukazuje na výšku parkovného v Demänovskej doline, ktoré sa vyšplhalo na 20 eur. Neuvádza, na ako dlho, no ľuďom odporúča cestovať radšej niekam inam. „Choré, už nevedia, čo pýtať. Radšej choďte cestovať, na turistiku a lyžovať do zahraničia, vyjde vás to lepšie aj si lepšie zalyžujete,“ píše.

Pod príspevkom sú stovky komentárov, pričom jeden z nich poukazuje na výhodu, a to na 5 % zľavu v reštaurácii Biela Púť, ak človek predloží pokladničný doklad. Iní píšu, že v zahraničí zaplatili len o niečo vyššie sumy, avšak za parkovanie na niekoľko dní: „V Katoviciach pred letiskom sme platili 24 eur za auto na 6 dní.“

Ilustračná foto: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ďalší komentujúci dodáva, že v tesnej blízkosti budapeštianskeho letiska to vyjde na 36 eur na dva týždne. Viacerí popisujú skúsenosti zo zahraničných dovoleniek, keď mali parkovanie počas lyžovačky zadarmo. Našli sa takí, čo to poňali s humorom: „Keď kus asfaltu zarába viac na hodinu ako ty.“

Ceny prekvapili aj českého youtubera

Niektorí problém nevidia a myslia si, že si jednoducho stačí pozrieť cenník vopred a namiesto bedákania na internete sa otočiť a odísť, ak sa človeku niečo nepáči. Obhajujú cenu tým, že je to súkromný pozemok a ak by boli jeho majiteľmi iní ľudia, tiež by na tom chceli zarobiť. Navyše, človek si vraj vždy môže nájsť aj lacnejšiu alternatívu.

Ceny na Slovensku prekvapili aj českého youtubera Pana Plešatého. Skonštatoval, že ledva vystúpil z auta v Nízkych Tatrách a už zaplatil niekoľko desiatok eur. Za spiatočný lístok na lanovku na Chopok zaplatil 33 eur, pričom cestu začínal v Bielej Púti. Na Chopku sa najedol za 27 eur, pričom skonštatoval, že za podobnú sumu sa naje aj v Alpách.

Čo sa parkovania v oblasti Biela Púť týka, vo videu konštatuje, že prvá polhodina je vraj zadarmo, no následne sa platí 20 eur. Niet sa čo diviť, že Pan Plešatý neskrýval prekvapenie.

Dlhoročný problém s parkovaním

Téme parkovania sme sa v auguste minulého roka venovali aj my. Vo Vysokých Tatrách, konkrétne na Tatranských Matliaroch, v lokalite známej ako Dvory pod plesami, pretrvával dlhoročný problém s nelegálnym parkoviskom. Turisti aj miestni obyvatelia upozornili na praktiky majiteľov, ktorí podľa ich slov neoprávnene vyberali poplatky za parkovanie vo výške 15 eur na deň, a to aj napriek tomu, že plocha nemala potrebné povolenia ani infraštruktúru.

Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák v tom čase pre interez potvrdil, že problém je známy už od roku 2016. Vlastník pozemkov podľa jeho slov začal nelegálnym výrubom stromov, pokračoval nepovolenou stavebnou činnosťou a postupne na mieste vytvoril plochu, ktorú využíva na parkovanie.

Parkovisko funguje aj naďalej a pozreli sme sa na aktuálne recenzie. Posledná z nich uvádza, že parkovanie je pridrahé a autor ho neodporúča. „Naše parkovisko patrí medzi cenovo najdostupnejšie vo Vysokých Tatrách. Od pondelka do piatka je cena parkovania 10 € za deň, pričom na viacerých parkoviskách v rámci Vysokých Tatier sa ceny bežne pohybujú okolo 15 € za deň,“ reaguje na recenziu vlastník parkoviska.

